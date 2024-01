Una donna trovata in una pozza di sangue in casa, si teme possa essere un altro femminicidio

TRENTO. Ancora una donna morta, trovata morta in una pozza di sangue.

La scoperta è avvenuta a metà mattinata ad opera dell'ex marito della donna. Sul posto sono arrivati i sanitari e le forze dell'ordine ma per la donna non c'era già più niente da fare. La zona è stata quindi blindata in attesa dell'arrivo della scientifica.

La donna si trovava nella sua abitazione che si trova sotto via Vicenza (da qui l'ingresso all'abitazione) e alla fine di via Padova, nel quartiere della Bolghera, quasi ai piedi dell'ingresso per il Parco di Gocciadoro, e sarebbe stata trovata morta in camera da letto.

Sulla vicenda indagano i carabinieri. Le cause della morte della donna non sono ancora chiare, ma a quanto si apprende gli inquirenti non escluderebbero l'omicidio.

Si teme possa trattarsi dell'ennesimo femminicidio, il secondo in pochi giorni in Trentino.

Solo ieri si è tenuto il funerale di Ester Palmieri uccisa dall'ex compagno che poi si è tolto la vita.