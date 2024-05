Violenta rissa tra giovani in stazione (VIDEO), sangue su muri e obliteratrici. Il sindaco: "Situazione indecente, ho scritto a Trentino Trasporti e Pat ma non rispondono"

Ancora una violenta rissa nel terzo polo intermodale del Trentino e ancora una volta protagonisti dei giovanissimi. Il sindaco Oss Emer: "Pretendo che sia predisposto un posto di controllo, così non si può andare avanti"

PERGINE. “Siamo davanti ad una situazione indecente e pretendo che si intervenga con un maggiore controllo”. Le parole sono quelle del sindaco di Pergine dopo l'ennesima rissa che si è verificata nelle scorse ore e che ha visto coinvolti ancora una volta alcuni giovani alla stazione di Pergine.

Una rissa che ha lasciato dei segni con macchie di sangue in alcuni angoli lungo il marciapiede, sui muri e sulle obliteratrici.

Non è la prima volta che accadono situazioni del genere. A fine febbraio scorso un gruppo di ragazze era stato ripreso sempre nella zona della stazione in un'altra violenta rissa. Grazie i video e al lavoro di indagini i carabinieri erano riusciti ad identificare le ragazze coinvolte (QUI L'ARTICOLO).

Ora, un altro episodio, che ha fatto preoccupare il primo cittadino. Nel video (le immagini sono state sfocate per proteggere la privacy delle persone coinvolte) si vedono almeno 4 ragazzi che alla luce del giorno, lungo un binario, iniziano a prendersi a calci e pugni in maniera violenta. Uno di loro finisce addirittura per cadere sulle rotaie.

QUI IL VIDEO

Il sindaco Oss Emer, a conoscenza dell'episodio, torna a chiedere la presenza delle forze dell'ordine. “Pergine è il terzo polo intermodale dopo Trento e Rovereto - spiega – ed ho già sollecitato più volte Trentino Trasporti perché pretendo che ci sia un posto di guardiania che possa in qualche modo intervenire subito quando accadono queste situazioni e possa anche prevenirle. Ho scritto alla Provincia ma fino ad ora non ho ottenuto risposte”.

La richiesta che arriva dal primo cittadino di Pergine è quella della presenza di personale per controllare l'area della stazione. “Sui binari c'è di tutto e anche nella parte esterna della stazione – continua Oss Emer – pretendo che ci sia del personale che possa controllare come avveniva una volta”.

Una lettera è stata inviata anche al Commissariato del Governo. “Dopo le continue richieste che ho fatto, ora attendo che Provincia e Trentino Trasporti rispondano e che sia fissato un incontro” conclude il sindaco di Pergine.