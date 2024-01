Violento scontro fra tre mezzi, attimi di paura (FOTO): l'intervento dei vigili del fuoco

L'incidente ha causato rallentamenti e code in zona. Secondo le prime informazioni, non si registrerebbero feriti

BOLZANO. L'allarme è scattato intorno alle 07e40 di oggi, 30 gennaio, dopo che tre mezzi si sono scontrati per cause in fase di accertamento. L'incidente è avvenuto all'uscita autostradale di Bolzano nord.

Dopo la chiamata ai soccorsi, l'intervento dei vigili del fuoco è stato tempestivo. Sul posto si sono prontamente portati i pompieri che, provveduto alla messa in sicurezza dell'area, hanno lavorato al recupero dei 3 mezzi scontratisi.





