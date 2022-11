Dopo una lunga chiusura tra manutenzione e Covid, riapre il Teatro Valle dei Laghi: ''Grande valore simbolico: programmata una Stagione di qualità''

VALLELAGHI. Dopo una lunga chiusura dovuta a interventi di manutenzione e al periodo di pandemia, la Comunità di Valle riapre le porte del teatro Valle dei Laghi di Vezzano ai propri cittadini e a tutti coloro che vorranno tornare a vivere l’esperienza dello spettacolo dal vivo.

Torna con una programmazione di teatro e cinema molto interessante e variegata grazie alla collaborazione con il Coordinamento Teatrale Trentino e la Fondazione Aida di Verona; dalla prosa al teatro ragazzi, dal cinema per famiglie alla formula accattivante dell’Apericinema d’autore.

Il nuovo calendario è stato presentato da Luca Sommadossi (presidente Comunità Valle dei Laghi), Loreta Failoni e Michela Simoni (presidente e direttrice del Coordinamento Teatrale Trentino), Meri Malaguti (vicepresidente Fondazione Aida), Lorenzo Miori (sindaco del Comune di Vallelaghi) e Silvio Rigatti (presidente dell'Azienda per il turismo Garda Dolomiti).

"La riapertura di questo teatro – ha commentato la presidente del Ctt, Loreta Failoni - ha un grande valore simbolico, sia per la comunità Valle dei Laghi che per il Coordinamento Teatrale Trentino. Siamo davvero entusiasti poiché in tempi brevi siamo riusciti a programmare una Stagione di grande qualità".

In un momento non facile e carico di incognite, la Comunità di Valle sceglie di investire sui luoghi della cultura con coraggio e soprattutto con fiducia nella voglia delle persone di ritornare ad incontrarsi, socializzare e godere insieme di quella magia che si sprigiona soltanto nel rapporto vivo tra artisti e pubblico.

Durante la conferenza stampa di oggi è stato inoltre presentato il calendario degli appuntamenti ed è stato dedicato uno spazio anche a Mesemontagna, una rassegna di incontri legati al mondo dell’alpinismo e della montagna organizzata dal Comune di Vallelaghi con la collaborazione di Apt Garda Trentino, Ecomuseo Valle dei Laghi e Mountime.