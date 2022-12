La passione per i libri e un sogno nel cassetto: diventare una scrittrice. A 26 anni Eleonora Urso pubblica il suo secondo romanzo. Ecco ''La casa sul lago salato''

ROVERETO. "Ho lasciato l'università perché non era la mia strada. Ho voluto inseguire il mio sogno e la mia più grande passione, quella della scrittura". Eleonora Urso ha 26 anni ed è autrice di romanzi gialli: il primo pubblicato nel 2020, "Fatali verità", l'altro uscito questo dicembre "La casa sul lago salato", due "episodi" della stessa serie.

"Sono sempre stata una fervida lettrice - racconta l'autrice originaria di Villa Lagarina, intervistata da il Dolomiti - e sin da piccola scrivevo moltissimi racconti. Ho sempre avuto una grande fantasia e creatività. Non avrei mai creduto di poter diventare una scrittrice e vorrei che questo diventasse il mio lavoro". Dopo essersi iscritta all'Università, a 24 anni capisce che la sua vocazione è un'altra. "Dopo un periodo difficile - prosegue - ho deciso di ascoltare una vocina interiore che mi ha invitato a cercare qualcosa che fosse totalmente mio e che mi facesse sentire libera".

Così nel 2020, la giovane inizia la stesura del primo romanzo. "Ci ho impiegato 4 mesi per scriverlo. Mi sono buttata sul genere che più prediligo, il giallo. Mi piacciono gli intrecci, le storie intricate, la struttura del genere poliziesco, gli enigmi da risolvere". Entrambi i romanzi, definiti "psicologici" fanno parte della stessa serie e vedono come protagonisti l'ispettrice Sara Lepri e il suo vice, Simone Bruni e le loro indagini, attorno cui si sviluppano anche le loro vicende personali. Il tutto ambientato in una fittizia città della Toscana, Gelsi.

Il primo libro, "Fatali verità" è stato pubblicato con bookabook, mentre il secondo, uscito questo mese, è edito dalla casa editrice Nolica. "Con quest'ultimo ho partecipato a 'Più libri più liberi', la fiera nazionale della piccola e media editoria che si è svolta a Roma dal 7 all'11 dicembre".

La giovane scrittrice emergente si sta districando in un mondo complesso. "Quello delle case editrici - conclude - è un mondo difficile soprattutto per gli autori poco conosciuti ed esordienti. Ma questo non mi scoraggia, la mia passione è troppo grande e già ora che sto muovendo i miei primi passi ho avuto le mie soddisfazioni".