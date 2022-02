Festival Economia, salta la presentazione a Torino. Gli industriali: ''Non è tardi per lavorare in sinergia: organizzino l'evento in autunno e immaginiamo una sinergia''

E' stata annullata per ragioni organizzative e verrà riconvocata nelle prossime settimane la presentazione del Festival internazionale dell'economia di Torino. Fausto Manzana, presidente di Confindustria Trento: "Crediamo che possa essere arrivato il momento per lavorare in sinergia e non in competizione

TRENTO. "Non è tardi per lavorare in sinergia e non in competizione". Queste le parole di Fausto Manzana, presidente di Confindustria Trento. "Alla luce di quanto emerso in queste ore e se questo è lo scenario, torniamo a ribadire un principio sul quale ci eravamo già al tempo soffermati: l’obiettivo dei promotori di un evento come il Festival dell’Economia è in ultima battuta la diffusione di un sapere che nel dibattito e nel confronto può offrire soluzioni per la crescita del nostro Paese".

E' stata intanto annullata "per ragioni di ragioni organizzative e verrà riconvocata nelle prossime settimane" la presentazione del Festival internazionale dell'economia di Torino. "Il programma della manifestazione - spiega la nota - è quasi al completo e garantirà un’offerta scientifica e divulgativa di alto livello". Posticipato l'appuntamento con il direttore scientifico Tito Boeri, l’editore Giuseppe Laterza, il professor Giorgio Barba Navaretti del Collegio Carlo Alberto, il professor Pietro Garibaldi, che fa parte anche del "Tolc-Torino Local Commitee", il presidente della Compagnia di San Paolo, Francesco Profumo, Maria Laura Di Tommaso dell’Università di Torino, l’assessora Rosanna Purchia e la Regione Piemonte.

"Apprendiamo - commenta Manzana - che l'organizzazione del festival di Torino si sta rivelando più complessa del previsto. Gli organi di stampa riferiscono che i promotori della kermesse in Piemonte stanno incontrando alcune difficoltà, soprattutto sul fronte delle risorse economiche necessarie a finanziare l’iniziativa. Sono certo che gli enti promotori, di Torino come di Trento, abbiano ben chiare le finalità del loro lavoro. Finalità che aspetti squisitamente pratici possono però inficiare".

Le diplomazie sarebbero all'opera per trovare una forma di collaborazione, per evitare un doppio evento in contrapposizione che andrebbe a danneggiare entrambe le organizzazioni (Qui articolo).

"La scarsità delle risorse è uno di questi aspetti. La temporalità è un altro. In questo frangente - prosegue il numero uno degli industriali - siamo tra coloro che caldeggiano la via di una mediazione che è ancora possibile, anche sul fronte della calendarizzazione. È chiaro che uno slittamento di pochi giorni (a ridosso del ponte del 2 giugno, o immediatamente di seguito) non risolve quasi in nessun modo il problema che si era rilevato quando si parlava addirittura di concomitanza".

Gli industriali sono in pressing affinché venga trovata una mediazione che possa portare un beneficio tanto a Trento quanto a Torino. "Crediamo che possa essere arrivato il momento per lavorare in un'ottica di sinergia e non di competizione. Magari proprio a partire da una calendarizzazione più distesa: mantenendo le date di Trento ai primi di giugno e fissando la tappa di Torino nell'autunno, immaginando forme di interlocuzione a distanza tra due kermesse di fatto complementari. Un maggiore distanziamento tra i due appuntamenti garantirebbe una partecipazione più larga di addetti ai lavori e non, oltre che una copertura mediatica più puntuale e diffusa, anche sul Sole 24 Ore. Siamo ancora in tempo per arrivare a questo nell'interesse di entrambi i partner", conclude Manzana.