Il sushi si paga in moneta digitale: il ristorante 'Rainbow 2.0' di Rovereto si aggiunge alla Bitcoin Valley italiana

La catena propone un'iniziativa sperimentale, non a caso in un territorio che in questi anni è diventato un punto di riferimento, in Italia e in Europa, per questo tipo di tecnologia: "Vogliamo offrire la miglior esperienza utente sul mercato, vista la sua velocità e le quasi inesistenti commissioni sia per l'utente che per l’esercente"

ROVERETO. Il sushi si potrà pagare in cripto valute. E' questo quello che propone la catena Rainbow Sushi che attiva per la prima volta questa modalità di pagamento, non a caso nella Bitcoin Valley italiana, la Città della Quercia.

Il ristorante di Rovereto, aperto al pubblico alla fine di ottobre, si lancia in questa iniziativa sperimentale, grazie alla presenza di realtà sul territorio specializzate in sviluppo di applicazioni della Bitcoin blockchain. Ad oggi sono decine le attività commerciali in cui è possibile pagare con i Bitcoin. Non è una novità che il territorio fra il capoluogo lagarino e Trento sia divenuto un punto di riferimento, in Italia e in Europa, per questo tipo di tecnologia.

Uno dei grandi vantaggi sembrerebbe essere i bassi costi di commissione. "Nel nostro ristorante – spiegano i gestori del locale Rainbow trentino - è possibile pagare il conto in Bitcoin sia lightning network che on chain. Abbiamo messo a disposizione dei nostri clienti anche il miglior layer per pagamenti, LN, per offrire la miglior esperienza utente sul mercato, vista la sua velocità e le quasi inesistenti commissioni sia per l'utente che per l’esercente. Tra l’altro questo sistema di pagamenti non genera alcuna anomalia a livello di anti Money Laundering in quanto si tratta di transazioni di importo modesto".

Per poter pagare in bitcoin è sufficiente avere un wallet e tutto avviene in modo telematico. "Una innovazione capace - sostiene il ristorante -, come dimostrano gli altri casi in città, di accogliere un pubblico che sempre di più sta prendendo confidenza con le criptovalute".