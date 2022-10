Apre un nuovo ristorante di sushi a Rovereto: tra tradizione e piatti 'fusion' arriva 'Rainbow 2.0'. "Puntiamo sulla qualità e sui prodotti locali"

Il ristorante, il primo in Trentino della catena “Rainbow sushi 2.0”, verrà inaugurato nella Città della quercia venerdì 21 ottobre alle 18 e 30, con un aperitivo accompagnato da una selezione di assaggi: “Offriremo ai nostri clienti sushi di qualità, con piatti rivisitati ed ispirati anche ad una fusione con la cucina italiana, senza dimenticare le sezione vegetariana ed i piatti caldi, come ramen e udon"

ROVERETO. Buone notizie per tutti i roveretani amanti della cucina giapponese: nella Città della quercia arriva un nuovo ristorante di sushi, il primo in Trentino della catena “Rainbow sushi 2.0”. Il ristorante, che ha occupato gli spazi al numero 54 di Corso Rosmini, verrà inaugurato venerdì 21 ottobre alle 18 e 30, con un aperitivo accompagnato da una selezione di assaggi. Dal giorno successivo (sabato 22 ottobre) il ristorante, con menù alla carta, sarà aperto dalla domenica al giovedì dalle 12 alle 14 e dalle 18 alle 21 e 30, con apertura serale dalle 18 e 30 alle 22 il venerdì ed il sabato (mercoledì giorno di chiusura).

“La catena Rainbow Sushi – spiegano i titolari Alessandra, Andrea e Jsmaele – è nata a San Marino circa 7 anni fa e da allora sono stati aperti diversi punti vendita in Italia. Quello di Rovereto sarà il primo in Trentino Alto Adige ed il più a nord. Offriremo ai nostri clienti sushi di qualità, realizzato al momento e con frutta e verdura 'local': puntiamo sulla qualità italiana e, se possibile, trentina”. Ai più tradizionali nigiri si accompagneranno però anche piatti “rivisitati ed ispirati anche una fusione con la cucina italiana, senza dimenticare la sezione vegetariana ed i piatti caldi, come ramen e udon”.

Quello che aprirà venerdì, continuano i titolari, sarà un locale “giovane”, pensato anche per offrire un'alternativa a studenti e lavoratori in pausa pranzo. “Per andare incontro ai nostri clienti – spiega Alessandra – non faremo pagare il coperto. La nostra formula non sarà self service ma si ordinerà alla cassa per un format più 'leggero'”. Ventiquattro i coperti all'interno del nuovo ristornate, con possibilità di asporto e, a breve, anche di consegna a domicilio: "Avendo un e-commerce all'avanguardia, puntiamo chiaramente molto sul take away".

In cucina saranno due poi i cuochi che uniranno la tradizione della cucina giapponese con i prodotti 'nostrani' per creare sapori unici: “Il nostro sushiman, Chameera – continua Alessandra – è stato il cuoco storico del primo punto vendita di Rainbow a San Marino ed ha lavorato per anni anche a Milano. Insieme a lui lavorerà Bob, che si dedicherà invece ai piatti caldi”. A completare il team del nuovo ristorante anche due giovanissime roveretane, alla loro prima esperienza in cucina. L'appuntamento da non perdere è quindi per venerdì alle 18 e 30.