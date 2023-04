Addizionale Irpef Trentino, è scontro con la Pat. Casa Autonomia: ''La Giunta Fugatti ha preferito far pagare a lavoratori e pensionati ancora più tasse''

Nei gironi scorsi un duro intervento era arrivato da Cisl Pensionati. Ora l'intervento dei consiglieri provinciali Demagri e Dallapiccola: "Se da un lato in Provincia di Trento, tutti i lavoratori e i pensionati da meno di mille euro al mese non pagano l’Addizionale regionale all’Irpef dall'altro a Bolzano questa esenzione vale per tutti gli stipendi e le pensioni fino a 2000 euro al mese"

TRENTO. “Il Trentino a guida Lega anche stavolta ha preferito far pagare a lavoratori e pensionati ancora più tasse”. Dura attacco da parte di Casa Autonomia alla Giunta Fugatti su un tempo che in questi giorni ha creato non poche polemiche.

A farle nascere un intervento che è arrivato da Cisl Pensionati (QUI L'ARTICOLO). “Denunciamo l’azione della Provincia di Trento – aveva spiegato la sindacalista Tamara Lambiase - che ha ulteriormente infierito su pensioni e stipendi: in sede di approvazione del bilancio 2023 ha introdotto l'addizionale regionale a partire dalle pensioni e dagli stipendi che superano i 15 mila euro annui lordi, mentre per il 2022 veniva applicata una esenzione fino a 25 mila euro. Ciò significa che un pensionato che percepisce e cerca di sopravvivere con 1.000 euro netti al mese, viene 'alleggerito' di quasi 200 euro l'anno''.

Un 'prelievo' non di poco conto se si considerano le tante difficoltà che le persone devono affrontare in questi mesi. Se da un lato, però, in Provincia di Trento, tutti i lavoratori e i pensionati da meno di mille euro al mese non pagano l’Addizionale regionale all’Irpef dall'altro a Bolzano questa esenzione vale per tutti gli stipendi e le pensioni fino a 2000 euro al mese.

“Per noi di Casa Autonomia – spiegano i consiglieri provinciali Paola Demagri e Michele Dallapiccola - questo è sufficiente per descrivere l’incapacità della Giunta Fugatti di usare l’Autonomia”. L’Addizionale regionale all’Irpef è infatti un tributo su cui la Provincia Autonoma di Trento e quella di Bolzano hanno esattamente gli stessi poteri, che però solo Bolzano usa.

“Il Trentino a guida Lega, invece, anche stavolta ha usato un approccio più morbido e ha preferito far pagare a lavoratori e pensionati ancora più tasse. Noi, da forza di opposizione – spiegano i consiglieri - già a marzo abbiamo presentato in Consiglio una mozione per chiedere al governo provinciale di alleggerire l’addizionale regionale Irpef, almeno per i pensionati. È infatti inaccettabile che le amiche e gli amici bolzanini dei nostri pensionati abbiano in tasca 3-400 euro in più ogni anno solo perché Kompatscher è più bravo di Fugatti ad usare l’Autonomia. Davvero vogliamo togliere a chi ha lavorato in Trentino e lo ha reso la meraviglia che è (era?) oggi anche il diritto di comprarsi quella giacca in più o di fare la spesa con più serenità?”

Secondo i dati contenuti nella nota di Casa Autonomia l'intervento costerebbe 4 – 5milioni di euro. “Tanti? Assolutamente no – spiegano Demagri e Dallapiccola - solo un millesimo del bilancio provinciale. Capiamo che è solo un piccolo segno: con qualche decina di euro in più al mese non si cambia vita. Ma certamente non si sta peggio di prima, certamente ci si sente più gratificati e certamente ci si sente più parte di una Comunità, più aiutati da una Provincia che è sempre stata riconoscente verso i suoi cittadini”.