Impianti di risalita e d'innevamento artificiale: dal governo fondi per 200 milioni. Ambrosi: “Santanchè conosce bene le potenzialità del turismo di montagna”

Saranno destinati all'ammodernamento, sicurezza e dismissione degli impianti di risalita e di innevamento artificiale i 200 milioni di fondi destinati dal governo al settore. La deputata trentina di Fratelli d'Italia Alessia Ambrosi: “Ora che è stato anche pubblicato l'avviso, si compie un ulteriore passo in avanti per la promozione del turismo, a cominciare da quello invernale”

TRENTO. “Con la pubblicazione dell'avviso pubblico a valere sul fondo per ammodernamento, sicurezza e dismissione degli impianti di risalita ed innevamento artificiale, sosteniamo un asset portante del turismo italiano, favorendo l'attrattività turistica delle nostre montagne”. Sono queste le parole con le quali la ministra del Turismo, Daniela Santanché, commenta lo stanziamento da parte del Governo di 200 milioni di euro per il settore degli impianti invernali. Una misura, dicono le autorità, che come anticipato intende “promuovere l'attrattività turistica” e “incentivare i flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale”.

“Apprezzo la decisione del ministro Santanchè – scrive la deputata trentina di Fratelli d'Italia Alessia Ambrosi - di modernizzare gli impianti invernali di risalita e di innevamento artificiale. Il ministro conosce infatti bene le potenzialità e il valore del turismo di montagna. Grazie al suo operato sono stati stanziati 200 milioni di euro, nello specifico, per l'ammodernamento, la sicurezza e la dismissione di questi impianti in alta quota. Ora che è stato anche pubblicato l'avviso, si compie un ulteriore passo avanti per la promozione del turismo, a cominciare da quello invernale, che per una regione come il Trentino Alto Adige è un modello straordinario di sviluppo in grado di coniugare sostenibilità, qualità e un importante ritorno economico. Risulta importante valorizzare e incentivare i flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici: grazie a questi interventi di ristrutturazione e ammodernamento degli impianti andremo così a rilanciare un pezzo importante della nostra economia dopo anni di grandi difficoltà per la pandemia”.

Il Fondo avrà una valenza pluriennale sul quadriennio 2023-2026 e una dotazione complessiva, come detto, di 200 milioni, di cui 30 milioni per l'anno 2023. Tra gli interventi ammessi ci sono: la ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione di sistemi che consentano l'innevamento delle piste quali vasche o bacini di approvvigionamento idrico e altre soluzioni innovative, la sostituzione, dismissione o ammodernamento degli impianti di risalita, la realizzazione di progettualità innovative in ambito snow farming, l'ottenimento delle eventuali autorizzazioni paesaggistiche funzionali alla realizzazione degli interventi finanziabili.

Le misure, dicono le autorità, sono indirizzate “alle imprese, e loro aggregazioni, impegnate anche in via non prevalente in attività di impresa riferiti ai seguenti codici Ateco e imprese di innevamento artificiale (49.39.01: gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano; 93.11.30: gestione di impianti sportivi polivalenti; 93.11.90: gestione di altri impianti sportivi n.c.a. In questi ultimi due casi, purché riferiti a imprese esercenti attività e gestione impianti di risalita). “Le domande di partecipazione – dice il Governo - potranno essere presentate dai soggetti in possesso dei requisiti tramite la piattaforma informatica del Ministero, di prossima pubblicazione, a partire dalle 12 del 21 luglio 2023 e fino alle 13 del 21 agosto 2023”.