''Organico operativo ridotto a numeri intollerabili e manca il rispetto di orari e accordi'', vigili del fuoco sempre più in difficoltà: ''Lavoratori a rischio''

BELLUNO. ''Vogliamo segnalare la grave carenza di personale operativo presso il Comando di Belluno, da dati elaborati dal Conapo al 1° luglio risulta una carenza del 33,3% dei capisquadra/capireparto, del 15% dei vigili, del 26,3% del personale del ruolo tecnico-professionale. A causa dei numeri reali dell’organico operativo, ormai ridotto a minimi intollerabili, il personale del Comando di Belluno è di fronte a enormi difficoltà nel poter partecipare alle missioni, alla formazione e nel poter fruire di ferie e permessi''. E' davvero critica la situazione per i vigili del fuoco di Belluno come riporta Michele De Bernardin, segretario provinciale del Conapo sindacato autonomo di settore.

De Bernardin ha scritto una lettera tra gli altri al prefetto di Belluno (già con diversi problemi legati a carenze di organico e strutture su più fronti, da quello degli autisti dei trasporti pubblici che Dolomitibus non trova mettendo a rischio il servizio al problema dell'accoglienza con la ricerca di spazi), ai vertici locali dei vigili del fuoco e al direttore interregionale per il Veneto e Trentino Alto Adige, Loris Munaro, nella quale segnala una situazione di fatto drammatica.

''Anche l’ordinaria composizione delle squadre di soccorso - spiega il Conapo - risente della grave carenza, infatti è ormai fuori controllo la fantasia del Comando nell’utilizzo del personale della componente volontaria per la costituzione delle squadre di soccorso delle sedi permanenti. A tal proposito la scrivente richiama al rispetto della normativa vigente sull’impiego del personale volontario/discontinuo che non permette di utilizzarli né per la sostituzione di personale qualificato né per i discontinui al di fuori delle motivazioni previste (incendi boschivi, presidi stagionali, calamità). Tantomeno può pensarsi di mitigare la grave carenza col continuo diniego di ferie e permessi''.

Ci sono poi le questioni più specifiche con l'organizzazione sindacale che ''richiama al rispetto della disciplina contrattuale che assicura tra due turni di lavoro il riposo psicofisico di almeno 11 ore. Tale richiamo - denuncia De Bernardin - è dovuto al fatto che sempre più frequentemente accade che personale smontante dai turni notturni, anziché rispettare il riposo di 11 ore, partecipi invece ad addestramenti, formazione interna o addirittura venga utilizzato per servizi retribuiti come la partecipazione a commissioni d’esame e/o esercitazioni per gli esterni''.

Il sindacato spiega quindi che in questo modo i lavoratori e le lavoratrici vengono esposti a un aumentato rischio professionale. ''Pertanto, nell’attesa di interventi strutturali - conclude Conapo - per il recupero dell’organico del Comando di Belluno, affinché sia permesso l’uso delle ferie e dei permessi da parte dei dipendenti e per cessare la prassi di utilizzo dei volontari nella sostituzione del personale permanente nonché per permettere adeguato riposo tra i vari turni di servizio, chiediamo che il Direttore in collaborazione col Comandante utilizzino ogni possibilità nell’ambito del budget di ore straordinarie assegnate dal Dipartimento per soddisfare il fabbisogno del Comando di Belluno, informando la scrivente organizzazione sindacale sulle effettive risorse disponibili, assegnate e spese''.