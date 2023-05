Per completare l’Amazon trentina serve più tempo, la fine del progetto posticipata di 6 mesi. Spinelli: “La proroga serve per concludere la sperimentazione”

Indaco, l’Amazon trentina, per ora è costata solo 50.000 euro ma la cifra potrebbe lievitare fino a 1 milione. Nel frattempo la fine del progetto è stata prorogata di 6 mesi con il rilascio del “prototipo operativo” atteso per il prossimo luglio. Spinelli: “Per ora non sono previsti ulteriori investimenti”

TRENTO. “Perché Indaco sembra ferma?”. La domanda, arrivata sotto forma di interrogazione, è stata posta dalla consigliera di opposizione Lucia Maestri che ha chiesto all’assessore allo sviluppo economico, Achille Spinelli, di riferire a proposito dello stato di avanzamento del progetto che alcuni hanno ribattezzato “l’Amazon trentina”.

Sulla piattaforma Indaco è infatti disponibile una sezione dedicata all’e-commerce che punta a valorizzare i produttori locali. Al momento sono 13 le aziende trentine che mettono a disposizione poco più di un centinaio di prodotti e finora sono stati rilasciati due prototipi della piattaforma. La terza versione, in forma di prototipo operativo, è prevista entro il prossimo luglio.

“Il progetto di ricerca e trasferimento tecnologico Indaco è stato ammesso a finanziamento per un massimo di 1 milione di euro con un accordo negoziale che prevede il raggiungimento di determinati obiettivi”, spiega Spinelli aggiungendo che per ora non siano previsti ulteriori investimenti.

Ma quali sono questi obiettivi e soprattutto quanto costa il progetto? Innanzitutto entro i 12 mesi dal termine del progetto (cioè fine 2024) la piattaforma e-commerce dovrà raggiungere transazioni per un importo complessivo di almeno 3 milioni di euro. Inoltre, il progetto (partito a giugno 2021) nel giro di due anni avrebbe dovuto coinvolgere un minimo di 300 operatori economici con sede legale od operativa in Trentino, offrendo al contempo beni e servizi ad almeno 700 punti vendita o di distribuzione sul territorio provinciale. Su questo punto però la Provincia ha concesso una proroga di 6 mesi “per concludere la sperimentazione” e quindi portare il progetto a compimento. “Tuttavia – sottolinea l’assessore – gli obiettivi di performance dovranno essere valutati al termine del periodo di realizzazione dello stesso”.

Rispetto al lato economico Spinelli precisa che essendo il progetto ancora in fase di realizzazione e sperimentazione, alle imprese proponenti non è stato ancora erogato alcun finanziamento e nessun costo risulta a carico dei contribuenti trentini, fatto salvo un anticipo di circa 50.000 euro ricevuto da una delle imprese proponenti. Ad ogni modo Indaco risulta finanziato per un importo massimo di 1 milione di euro che sarà erogato in tutto o in parte sulla base del raggiungimento degli obiettivi previsti. “Quindi – ribadisce Spinelli – al momento, tutti gli investimenti sono a carico delle imprese proponenti che stanno portando avanti le attività di ricerca e di trasferimento tecnologico nell’ambito del progetto”.

La consigliera Dem Maestri però non è l’unica che si è interessata a Indaco. Pure il collega del Pd, Alessio Manica, aveva chiesto delucidazioni sulla piattaforma e sull’intesa sottoscritta fra la Provincia di Trento e Amazon, quella vera con sede a Seattle negli Stati Uniti.

“L’accordo con Amazon è a costo zero per la Provincia”, risponde Spinelli. L’intesa sottoscritta fra Piazza Dante e il colosso dell’e-commerce da un lato, mira a sostenere la digitalizzazione delle piccole e medie imprese del territorio e l’internazionalizzazione delle stesse, e dall’altro alla promozione dei prodotti del Trentino attraverso il lancio di una vetrina dedicata all’interno dello store Made in Italy. “Avendo modelli e target differenti, Indaco e Amazon possono convivere, integrarsi e contribuire a far crescere a tutti i livelli il commercio trentino. Indaco – conclude l’assessore allo sviluppo economico – è rivolto innanzitutto a promuovere il commercio tradizionale e di prossimità, mentre Amazon può promuovere il commercio e i prodotti trentini a livello internazionale”.