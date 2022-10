Da Melinda a Trentingrana ecco le prime aziende sull’Amazon trentina: ora si possono fare gli acquisti online

Al momento le spedizioni sono gratuite per consegne in provincia di Trento e ordini superiori ai 25 euro, dai formaggi allo speck passando per tisane, vini, grappe e i crauti: ecco cosi può trovare sul market place di Indaco, l’Amazon trentina

TRENTO. Alessandro Zorer che coordina l’iniziativa Indaco lo aveva promesso: con l’inizio di ottobre su quella che da alcuni è stata ribattezzata “l’Amazon trentina” sarebbe stata aperta la sezione del market place, cioè lo spazio virtuale dove comprare i prodotti messi a disposizione dai venditori trentini.

Suddivisi per “Categoria”, “Zona di produzione” e “Tipologia” sulla piattaforma sono arrivati i primi prodotti “made in Trentino”. C’è Melinda con i prodotti legati alle mele ma anche i formaggi di Trentingrana, speck e salumi di Segata Spa, le confetture e i succhi di Sant’Orsola, il pesce di Astro e i crauti dell’azienda agricola El Pizo e gli infusi e le tisane (con annesse tisaniere) di Trentino Erbe. Poi ci sono le cantine, quella di Isera, l’azienda agricola Fratelli Pisoni che oltre a i vini mette in commercio anche alcune grappe, Marzadro, e la Distilleria Alpina con il suo amaro.

Come aveva spiegato sempre Zorer a il Dolomiti in questa fase è partita una prima sperimentazione con una manciata di aziende che sono state scelte in modo da avere un equilibrio fra piccole, medie e grandi imprese. Successivamente dovrebbe esserci spazio per alcune realtà trentine legate a sport e benessere. Al momento le spedizioni sono gratuite per consegne in provincia di Trento e ordini superiori ai 25 euro.

L’accordo negoziale fra la Provincia e Indaco prevede che entro i 12 mesi dal termine del progetto la piattaforma e-commerce raggiunga transazioni per un importo complessivo di almeno 3 milioni di euro. Il progetto è partito nel giugno 2021 e nel giro di 24 mesi dovrà coinvolgere un minimo di 300 operatori economici con sede legale od operativa in Trentino, offrendo al contempo beni e servizi ad almeno 700 punti vendita o di distribuzione sul territorio provinciale.