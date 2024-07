Via libera all'acquisto delle quote di Hydro Dolomiti, Dolomiti Energia pronta a pagare i 401 milioni di euro necessari per l'idroelettrico

Il fatto, di grande importanza per il territorio, è stato certificato dal consiglio di amministrazione di Dolomiti Energia oggi che ha votato per esercitare il diritto di prelazione sul 40% delle quote che appartengono all'australiana Macquarie European Infrastructure Fund 4

ROVERETO. Dolomiti Energia diventerà proprietaria al 100% della controllata Hydro Dolomiti Energia. Il fatto, di grande importanza per il territorio, è stato certificato dal consiglio di amministrazione di Dolomiti Energia oggi che ha votato per esercitare il diritto di prelazione sul 40% delle quote che appartengono all'australiana Macquarie European Infrastructure Fund 4. Il tutto per un controvalore di poco più di 400 milioni di euro (401,5). Un processo, questo, avallato completamente dalla politica provinciale e non solo e che il Cda di Dolomiti Energia, presieduto da Silvia Arlanch, ha deciso di compiere dopo un lungo e scrupoloso percorso di analisi.

La Hydro Dolomiti Energia, infatti, è stata costituita da Enel Produzione che le aveva conferito il ramo d'azienda di generazione da fonte idroelettrica in Trentino. Oggi l'ente detiene 26 centrali di proprietà e altre in gestione. Gli impianti di grande e piccola derivazione hanno un totale di circa 1,3 GW di potenza efficiente (1.279 MW di potenza installata) e 3,1 TWh di producibilità annua. Nel luglio 2008 il 51% di Hde era stato ceduto a Dolomiti Energia, mentre nel 2015 Enel aveva venduto la propria quota del 49% a Fedaia Holdings Sarl (società lussemburghese controllata da Macquarie) per un valore di 335 milioni.

Da lì è stato avviato un lungo processo di riorganizzazione che ha portato la Hydro Dolomiti Energia a essere controllata al 100% da una subholding partecipata al 60% da Dolomiti Energia Holding Spa e al 40% da Meif4, fondo infrastrutturale gestito da Macquarie che ha deciso di vendere tali quote. Dolomiti Energia ha deciso, quindi, di far valere il diritto di prelazione sull'acquisto di questo 40% di quote. Il closing dell’operazione, previsto entro il terzo trimestre 2024, è subordinato ad alcune condizioni sospensive quali il rilascio dell’autorizzazione Antitrust e il positivo completamento della procedura in materia di golden power.

''Esprimiamo grande soddisfazione per la scelta maturata questa mattina in seno al cda di Dolomiti Energia Holding - commentano i consiglieri provinciali del Patt Kaswalder e Bosin -, che ha deciso di esercitare la prelazione sul 40% delle quote di Hydro Dolomiti Energia spa, messo in vendita dal fondo australiano Macquarie. Nonostante le forti pressioni per una scelta differente, ha prevalso l'idea che l'acqua è un bene pubblico ed è giusto e doveroso che abbia una ricaduta a favore di tutti e non dei soliti noti. Ringraziamo tutti i colleghi consiglieri per il voto unanime espresso in aula su una risoluzione apposita, che ha dato pieno mandato al Presidente Maurizio Fugatti, che a sua volta ringraziamo per il coraggio della decisione. Il voto unanime del Consiglio provinciale, richiama dunque idealmente lo spirito del popolo dell’ASAR del 1947, quando si difese appunto il principio dell'acqua bene pubblico e "fulcro economico potentissimo" per le finanze della stessa autonomia speciale trentina''.