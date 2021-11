Il garante dei minori contro Green pass e mascherine a scuola: chieste le dimissioni da Sinistra italiana

TRENTO. La lettera che il Garante dei diritti dei minori Fabio Biasi ha inviato al presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, per protestare contro Green pass e mascherine a scuola sta sollevando un vespaio di polemiche.

Contro Biasi si è schierato anche l’Ordine dei medici che ha duramente condannato questo tipo di esternazioni “specie se effettuate da persone che rivestono un ruolo istituzionale, soprattutto se prive di competenze specifiche. Tutto ciò, oltre che peggiorare la tensione sociale, può provocare un aumento delle infezioni, con rischio per la salute dei soggetti più deboli, ulteriore aggravio per il nostro sistema sanitario, già provato, e aumento del rischio per gli operatori”.

Ora, al coro delle critiche, si aggiunge anche Sinistra Italiana che chiede le dimissioni di Biasi. “Già nel novembre 2020 – ricordano – il Garante dei minori della nostra provincia, senza alcuna competenza in materia, aveva chiesto di non sottostare alle indicazioni degli esperti sulle precauzioni da adottare in pandemia. A distanza di un anno, si permette nuovamente di chiedere deroghe alle decisioni assunte dai Governi nazionale e locale, sulla scorta di valutazioni epidemiologiche e scientifiche, per la gestione della pandemia da Covid 19”.

Da Sinistra Italiana, pur capendo le preoccupazioni, si chiede di mantenere uno sguardo vigile e critico ma senza cedere a complottismi vari. “I nostri vecchi saggi dicevano ‘ad ognuno il proprio mestiere’. Fabio Biasi non è uomo di Scienza ma di Legge. Smetta quindi esternazioni che non gli competono e, dal momento che le sue affermazioni e azioni dimostrano che non sa svolgere il suo ruolo con l’equilibrio e la competenza richiesti”.