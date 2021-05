Vettori nominato commissario di Forza Italia, Urzì: “Raccoglierà voti per l’Svp, un’operazione gestita a distanza anche dal Patt trentino”

BOLZANO. Nel consiglio provinciale dell’Alto Adige è tempo di movimenti politici, recentemente infatti Carlo Vettori (l’ex capogruppo della Lega che aveva fondato una sua civica ‘Alto Adige Autonomia’ in dissenso con al linea centralista di Matteo Salvini) è stato nominato commissario di Forza Italia in provincia di Bolzano. “Ringrazio il Presidente Berlusconi per la nomina ricevuta – ha spiegato Vettori – con Giorgio Leonardi, coordinatore regionale del partito, abbiamo un’ottima intesa. Grazie a questa nuova possibilità renderemo Forza Italia Alto Adige la casa di tutti i moderati”. Politicamente cambia poco, perché il consigliere provinciale ha fatto sapere che Forza Italia in Alto Adige avrà la sua “naturale collocazione a sostegno dell’attuale maggioranza guidata dal Presidente Arno Kompatscher”.

Il “cambio di casacca” però non ha fatto piacere ad Alessandro Urzì, consigliere provinciale di Fratelli d’Italia, che attacca: “La potremmo definire l’Opa della quinta armata Svp e del Patt su Forza Italia: la notizia non è l’adesione del consigliere provinciale Vettori a Forza Italia, è la confluenza di Forza Italia nel piano di Svp e Patt”. La vicinanza fra Vettori e il mondo autonomista è nota, non a caso lo stesso consigliere in Regione, dopo la fuoriuscita dalla lega, aveva aderito al gruppo del Patt.

“Vettori ha portato a termine l’operazione per dotare la Svp anche di un collettore di voti italiani al servizio della Stella Alpina – tuona Urzì che poi rincara la dose – Vettori in questi primi due anni e mezzo di legislatura si è piegato senza condizioni alla Svp, spesso in modo anche smaccato. Ora l’Opa gestita a distanza anche dal Patt trentino, con una Forza Italia che rimane l’ombra di sé”. Il consigliere di Fratelli d’Italia si dice dispiaciuo della sorte del partito di Berlusconi “ridotto a una succursale di via Brennero, sede della Svp”.