Commissione dei 12, ''Caro Urzì, Rossi non rappresenta il Patt ma le opposizioni, spetta in caso a noi indicare il successore'', la replica di Tonini a Fratelli d'Italia

Nelle scorse ore Urzì è intervenuto per dichiarare l'appoggio a un esponente del Patt per subentrare a Rossi nella Commissione dei Dodici. La replica di Tonini: "Nel caso si dovesse dimettere spetterebbe alle opposizioni in Consiglio provinciale e non alla maggioranza indicare il suo successore"

TRENTO. "Nella Commissione dei Dodici Ugo Rossi non rappresenta il Patt ma le minoranze". Così Giorgio Tonini, consigliere provinciale del Partito democratico, risponde a Alessandro Urzì, commissario provinciale di Fratelli d'Italia per in Trentino. Nelle scorse ore il partito di Giorgia Meloni ha dichiarato di voler appoggiare un esponente degli autonomisti per non lasciare vuoto il posto dell'ex presidente che ha annunciato le proprie dimissioni dalla carica.

Si cercano nuovi equilibri dopo la svolta a destra del Patt nell'accordo con la Lega. Si cerca un avvicinamento tra le Stelle Alpine e Fratelli d'Italia. E in questo senso c'è l'apertura del partito di Meloni a sostenere un esponente autonomista per l'eventuale surroga nella Commissione dei Dodici.

"Assumiamo questa posizione - le parole di Urzì - con la consapevolezza della responsabilità verso il Trentino e il dovere di rappresentanza di tutti gli interessi sociali e politici all’interno della strategica commissione dei Dodici. Da noi mai nessuna pregiudiziale, piuttosto ci si metta rapidamente al lavoro sui temi dell'autonomia" (Qui articolo).

A stretto giro la replica di Tonini. "Caro Urzì, l'ex presidente Rossi in Commissione dei Dodici non rappresenta il Patt, ma le minoranze. Nel caso si dovesse dimettere spetterebbe quindi alle opposizioni in Consiglio provinciale e non alla maggioranza indicare il suo successore", le parole dell'ex parlamentare del Partito democratico.