"Bonus di 200 euro per le casalinghe pensionate in Trentino". Bisesti: "Equità sociale"

Contenuto sponsorizzato

TRENTO. Un bonus di 200 euro alle casalinghe pensionate del Trentino Alto Adige.

L'intervento è contenuto nell'emendamento che è stato firmato dal capogruppo regionale della Lega, Mirko Bisesti assieme al collega dell'Svp Helmuth Renzler.

Un’erogazione di 200 euro – viene spiegato in una nota – che ha come obiettivo di "supplire alle mancanze di copertura statali non previste nel 'decreto aiuti' del governo Draghi dove la categoria delle casalinghe pensionate è esclusa".

L'esponente trentino della Lega, parla di “equità sociale”, un aiuto “aggiuntivo da parte della Regione” e di un “segno di attenzione importante a chi è stato dimenticato”.

Contenuto sponsorizzato

Secondo quanto riportato dai proponenti si tratta di una spesa di 771.200 euro per la regione Trentino Alto Adige: 465.600 mila euro per i beneficiari in provincia di Bolzano e 305.600 euro per i beneficiari in provincia di Trento.