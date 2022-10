Emergenza sfratti, sempre più famiglie perdono la casa (anche Itea), Zanella: “Una bomba sociale pronta a esplodere ma la Giunta Fugatti non se ne rende conto”

Integrazione al reddito; l’autorecupero degli appartamenti; un Osservatorio sulle politiche abitative e un fondo per le morosità incolpevoli: tutte misure proposte da Futura e bocciate dalla Giunta leghista. Zanella: “Cosa hanno intenzione di fare Fugatti e Segnana per sostenere le famiglie in questo momento e per rendere effettivo il diritto alla casa?”

RIVA DEL GARDA. Il numero degli sfratti in Trentino è in continuo aumento, dal 2020, solamente nel capoluogo, ne sono stati registrati ben 180. Il problema è particolarmente sentito anche nell’Alto Garda dove i prezzi delle case sono alti soprattutto per via dei cosiddetti appartamenti turistici, alcuni dei quali nemmeno risulterebbero all’interno dei registri provinciali.

“L’Alto Garda – fa notare il consigliere di Futura Paolo Zanella – più di tutti i territori trentini ha usufruito dei buoni alimentari elargiti dalla Comunità di Valle durante la crisi economica legata alla pandemia e questo è uno dei segnali delle difficoltà economiche in cui versano numerose famiglie”.

Per Futura queste difficoltà sono riconducibili da un lato alla chiusura delle strutture turistiche durante il lockdown dall’altro alla stagione unica, tipica del Garda, che ha lasciato scoperti molti lavoratori dalla Naspi e da altri contributi statali. “Un tema che sollevammo allora con una proposta di integrazione al reddito venne bocciata dalla Giunta. È su questo quadro di disagio economico e sociale – prosegue Zanella – che ora si innesta la crisi economica che stiamo vivendo”. Inoltre, su tutto, incombe l’aumento dei costi della vita a partire dalle bollette.

“Il problema abitativo vede unirsi l’incapacità di Itea nel dare risposte adeguate alle domande con l’irreperibilità degli alloggi sul libero mercato per via di un contesto che destina gli appartamenti a un uso turistico”. La conseguenza diretta è che molte famiglie non riescono a pagare l’affitto e finiscono per strada.

Anche su questo avevamo chiesto alla Giunta di attivarsi per sbloccare parte degli oltre 1.200 appartamenti Itea di risulta consentendone ‘l’autorecupero’, almeno per quegli appartamenti senza grande necessità di essere riqualificati ma anche qui dalla Giunta è arrivato un secco no”, ricorda Zanella. Proprio per questo Futura aveva chiesto l’istituzione di un Osservatorio sulle politiche abitative e di un fondo per le morosità incolpevoli, richieste che anche in questo caso sono state respinte dalla maggioranza leghista.

“La Giunta – conclude Zanella – deve rendersi conto che sul nostro territorio c’è una bomba sociale pronta a esplodere. Cosa hanno intenzione di fare Fugatti e Segnana per sostenere le famiglie in questo momento e per rendere effettivo il diritto alla casa?”.