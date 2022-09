Fratelli d'Italia e l'Autonomia, Crosetto (VIDEO): ''Il Trentino Alto Adige? Una delle terre da cui l'Italia deve prendere esempio''

Per Guido Crosetto: " Fratelli d'Italia può costituire per il Trentino-Alto Adige un partner sicuro per una sfida che è quella di difendere il nostro sistema economico e se possibile migliorarlo”

TRENTO. A pochi giorni dalle elezioni a trattare il tema dell'autonomia è stato Guido Crosetto, fondatore di Fratelli d'Italia, fedelissimo di Giorgia Meloni e tra i possibili futuri ministri del nuovo Governo.

In un video Crosetto spiega che “Il Trentino-Alto Adige è una delle terre da cui l'Italia deve prendere esempio perché è una terra che ha saputo costruire la propria ricchezza sulle proprie peculiarità, sulla capacità delle persone di lavorare, di strappare alla terra la ricchezza, di crearla, di conservarla, di trasferirla e di fare di questo pezzo d'Italia un pezzo che ci invidia tutto il mondo. Questa capacità il resto d’Italia deve copiarla”.

Proprio Fratelli D'Italia e Giorgia Meloni nelle scorse settimane erano stati criticati dalla Svp e dal Patt sul tema dell'autonomia. Interventi definiti “cattiverie e fake news”.

“Il Trentino e il Trentino-Alto Adige – spiega il fondatore di Fratelli d'Italia - devono mantenere questa capacità anche attraverso l'autonomia, un’autonomia che sappia dialogare con il centro e che sappia portare dal centro a sé quelle cose che vengono gestite meglio a livello locale. Non ha senso che Roma amministri una cosa che può essere gestita con più successo per i cittadini e con meno sprechi a livello locale. Quella è l'autonomia che ci piace, quella che porta i servizi, che avvicina lo Stato e le Istituzioni alle persone, spendendo di meno e dando servizi più efficienti, magari coniugata con un presidenzialismo che renda più forte e credibile il nostro Paese per il mondo”.

Per Crosetto Fratelli d'Italia può costituire per il Trentino-Alto Adige “un partner sicuro per una sfida che è quella di difendere il nostro sistema economico e se possibile migliorarlo” ha concluso.