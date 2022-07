Provinciali 2023, Gottardi: ''Il tavolo del Patt? La scelta del candidato presidente è già stata fatta. Abbiamo dato la nostra parola a Fugatti''. Ne La Civica entra Mattarei

Oggi la Civica di Mattia Gottardi e Vanessa Masè ha presentato l'entrata nel partito dell'ex presidente della Cooperazione, Marina Mattarei. Sul centrodestra Gottardi spiega: "Abbiamo avviato un progetto politico che prevede la costruzione di una certa visione e ci vogliono almeno 10 anni per porla in essere”

TRENTO. “Per noi la scelta del candidato presidente è già stata fatta”. E' chiaro Mattia Gottardi presidente della Civica. Oggi a margine di una conferenza stampa ha spiegato che, pur partecipando al tavolo di centro promosso dal Patt, la scelta di campo non è cambiata.

Un messaggio anche alle altre forze politiche e soprattutto al segretario del Patt, Simone Marchiori, impegnato a organizzare il centro.

“Non torniamo sul passaggio del candidato presidente – ha spiegato Gottardi – perché per noi dieci anni non sono negoziabili e abbiamo dato la nostra parola a Maurizio Fugatti. Abbiamo avviato una progetto politico che prevede la costruzione di una certa visione e ci vogliono almeno 10 anni per porla in essere”.

Il fatto che la Civica stia al momento dialogando con altre forze territoriali, ha continuato Gottardi facendo riferimento sempre agli incontri che hanno visto la partecipazione del Patt, degli Autonomisti di Walter Kaswalder, Progetto Trentino di Silvano Grisenti, la Ual e il “Laboratorio paritario trentino” con il sindaco di Borgo, Enrico Galvan, e l'ex senatore Ivo Tarolli, è “l'intento di cogliere la suggestione che il Patt ha lanciato di un tavolo territoriale per parlare di temi comuni”. Un tavolo autoescludente che la momento non ha una fine. “Si potrà convergere tutti verso una coalizione già definita oppure ognuno prendere strade diverse” ha precisato sempre Gottardi.

Sempre la Civica proprio in queste ha presentato una nuova importante adesione. Si tratta dell'ex presidente della Cooperazione, Marina Mattarei che ha deciso di scendere in campo a fianco di Mattia Gottardi e Vanessa Masè.

Qui l'intervento di Marina Mattarei