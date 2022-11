Sanitari No-vax, in Trentino reintegrati in 200. Crisanti: “Decisione ideologica che vanifica lo sforzo per far vaccinare le persone”

Il microbiologo Andrea Crisanti, oggi senatore del Partito Democratico, è intervenuto sul reintegro dei sanitari No-vax e sullo stop al bollettino quotidiano: “Questa è una vera e propria censura inaccettabile, una decisione politica con una chiara connotazione anti-vax”