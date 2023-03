Abbattimento dell’orso Mj5, blitz contro il treno che porta a Trento: “Fugatti supporta da sempre l’attività dei cacciatori”

I militanti di Centopercentoanimalisti pronti a dare battaglia a Fugatti: “Troppa gente va in montagna come andrebbe al centro commerciale, non daremo pace al Trentino, giù le mani dagli orsi e tutti gli altri animali”

TRENTO. I militanti del movimento Centopercentoanimalisti hanno colpito ancora. Questa volta il gruppo ha preso di mira il treno diretto verso Trento. Saliti alla stazione di Domegliara i militanti hanno affisso all’interno due striscioni, uno visibile ai passeggeri, l’altro all’esterno del convoglio con la scritta: “Trentino di sangue”.

Ovviamente questa rientra fra le tante proteste scatenate dalla decisione del presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, di abbattere l’orso Mj5, l’esemplare responsabile dell’aggressione dello scorso 5 marzo in val di Rabbi. Una decisione che da Centopercentoanimalisti definiscono senza mezzi termini “vergognosa”.

“Fugatti – puntano il dito i militanti – da sempre supporta l’attività dei cacciatori, intanto i media locali (non tutti per fortuna) pompano la notizia senza approfondire le cause”. Secondo Centopercentoanimalisti il Trentino avrebbe reintrodotto i plantigradi per motivi economici “per rendersi interessante per i turisti, senza pensare che un orso è un orso e nei boschi (che sono casa sua), gli umani devono andare con prudenza e rispetto”.

I militanti chiedono più rispetto per la natura con la quale si dovrebbe imparare a convivere anziché vederla come un problema da gestire. “Già troppa gente va in montagna come andrebbe al centro commerciale – concludono – ora non daremo pace al Trentino, giù le mani dagli orsi e tutti gli altri animali”.