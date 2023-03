Abbattimento di Mj5, a Trento arriva la prima manifestazione animalista: “Giù le mani dagli orsi”

TRENTO. “L’orso Mj5 va abbattuto”: questa la posizione della maggioranza che in Trentino sostiene il presidente Maurizio Fugatti. Dalla Lega a Fratelli d’Italia i plantigradi sono visti come un problema e la strada per risolvere i conflitti con la popolazione sembra quella degli abbattimenti.

Ovviamente questa decisione ha trovato la ferma opposizione delle associazioni ambientaliste e animaliste. La Leal per esempio ha aderito alla mobilitazione che prevede un presidio in piazza Dante a Trento e si terrà il prossimo 28 marzo, in concomitanza con i lavori in Consiglio provinciale alle 14e30.

Al grido di “giù le mani dagli orsi” gli attivisti promettono di dar battaglia in tribunale non appena sarà emanato il provvedimento di abbattimento. “Non possiamo accettare che i selvatici siano vittime di politici e del giustizialismo”, dichiara Gian Marco Prampolini, presidente Leal. “Siamo pronti come Leal con ricorsi e denunce se Mj5 dovesse essere ferito, ucciso o recluso. I selvatici sono più che mai vittime della sciatteria politica, di chi non attua le regole base per salvaguardare la sicurezza degli uomini e la vita degli animali”.

L’associazione chiede anche regole di comportamento “da impartire ai cittadini di ogni età per un escursionismo sicuro, con e senza cani al seguito, sulle modalità di rapportarsi con la fauna selvatica, al corretto smaltimento dei rifiuti e alla collocazione dei cassonetti anti-orso”.