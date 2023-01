Alert sanitari sulle bottiglie di vino, Ambrosi: "Decisione Ue gravissima, così si danneggia il Trentino. No a lezioni da chi preferisce le cavallette"

La deputata di Fratelli d'Italia è intervenuta dopo la decisione dell'Ue, che ha dato il via libera al governo irlandese per l'introduzione di etichette sui prodotti alcolici, compreso quindi il vino, sul modello di quanto avviene per esempio con le sigarette

TRENTO. “Un conto è l'abuso di alcol, un conto il suo consumo moderato e consapevole: risulta perciò gravissima, oltre che incomprensibile, la decisione della Commissione Ue che, nonostante il voto contrario del Parlamento europeo, ha autorizzato l'Irlanda a imporre sulle bottiglie di vino e birra etichette che ne dichiarano la pericolosità per la salute”. Sono queste le parole della deputata di Fratelli d'Italia Alessia Ambrosi dopo la decisione delle autorità europee, che hanno come dato il via libera al governo di Dublino per l'introduzione di alert sanitari sui prodotti alcolici, compreso quindi il vino.

Una mossa che, secondo Ambrosi, equipara di fatto “un bicchiere di vino o di birra a un pacchetto di sigarette” e che negli ultimi giorni ha già scatenato la reazione del mondo del vino italiano (e trentino, Qui Articolo). “Il vero danno si arreca così alle nazioni che possono vantare produzioni vitivinicole d'eccellenza – scrive la deputata di FdI – tra le quali l'Italia vanta una tradizione e un'esperienza di primo piano. All'interno dell'Italia un danno ulteriore ricade poi sulle zone a più alta vocazione produttiva, come ad esempio il Trentino Alto Adige”.

Il vino, continua l'esponente del partito di Giorgia Meloni: “Rappresenta un patrimonio della nostra cultura e tradizione eno-gastronomica. L'Italia è tra l'altro il principale produttore ed esportatore mondiale di vino: dei 14 miliardi di fatturato generato, oltre la metà arriva dall'estero. L'obiettivo di queste decisioni non è informare il consumatore ma condizionare le persone ingenerando l'idea che il vino provochi gli stessi risultati per la salute di distillati ad altissima gradazione, o anche che sia meglio utilizzare bevande iper-processate prodotte da poche multinazionali. Del resto, cosa ci si può aspettare da chi preferisce le cavallette al nostro vino? Ma difendere la qualità dei nostri prodotti è invece per noi un dovere e un imperativo assoluto”.