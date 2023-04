Futura: “Con Valduga un progetto politico coraggioso e ambizioso. La Destra? Dopo 5 anni di governo restituisce un Trentino che sta peggio”

TRENTO. Nella campagna elettorale per le prossime Provinciali l’Alleanza Democratica Autonomista, che rappresenta le forze di Centrosinistra, ha trovato il suo candidato presidente, cioè Francesco Valduga. Il sindaco di Rovereto sarà chiamato a guidare una larga coalizione che secondo Futura dovrà farsi carico di “costruire una dimensione politica nuova, diversa, aperta e collettiva”.

Da Futura si sottolinea come Valduga sia espressione di un percorso di ampio respiro: “Con lui abbiamo iniziato a costruire da molto tempo un metodo di lavoro per dare al Trentino un progetto politico coraggioso e ambizioso, fatto di predisposizione all’ascolto e al dialogo, capace di coinvolgere e di costruire in maniera collettiva, basato sui concetti di protagonismo e responsabilità diffusa”.

Ora però l’obiettivo dell’Alleanza Democratica Autonomista è quello di superare la Destra alle prossime elezioni. “Fugatti, dopo cinque anni di governo, ci restituisce un Trentino che sta peggio, che arranca, che non è all’altezza delle sfide del presente e del futuro”. L’impegno dunque deve essere quello di dare alla Provincia un governo “capace di prendersi cura di tutte e tutti, di affrontare la crisi climatica, di tornare a garantire una sanità pubblica efficiente e di qualità, di tutelare lavoratori e lavoratrici, di sostenere politiche abitative più giuste e inclusive, una cura più attenta delle risorse naturali, dalle montagne all’acqua”.

Si chiedono pertanto proposte adeguate alle crescenti esigenze sociali. “Questo progetto – dicono da Futura – crescerà se saremo capaci di coinvolgere tutte quelle persone che sentono propria la stessa urgenza di trasformare la politica, le sue strutture e i suoi strumenti d’azione”. Da qui l’appello alla mobilitazione: “Siamo tutti e tutte coinvolti e coinvolte: la costruzione di un futuro migliore è nelle nostre mani”.