Provinciali, il Pd dopo la scelta di Valduga: ''Coalizione unita e abbiamo un candidato presidente: ora costruiamo la vittoria alle elezioni''

TRENTO. "Abbiamo ottenuto il massimo risultato", queste le parole di Alessandro Dal Ri, segretario del Partito Democratico. La coalizione di centrosinistra si è ufficialmente affidato a Francesco Valduga. E' il sindaco di Rovereto il frontman dell'Alleanza Democratica ed Autonomista. "Siamo compatti e abbiamo trovato un candidato presidente in largo anticipo: adesso si lavora per costruire la vittoria alle elezioni provinciali".

Nelle scorse ore il centrosinistra ha tratto il dado. Dopo il passo indietro di Casa Autonomia e di Paola Demagri, la strada si è messa in discesa per il primo cittadino di Rovereto. Gli ultimi dubbi di Europa Verde e Azione, in particolare, sono stati sciolti nell'ultimo vertice. I primi "non si sono opposti", mentre Mario Raffaelli e Donatella Conzatti hanno trovato la convergenza per il "convinto sostegno" a Valduga. E nel finale è arrivata la stretta decisiva (Qui articolo).

"Questo risultato non era scontato e sono stati raggiunti tutti gli obiettivi con largo anticipo rispetto alle elezioni", commenta il segretario provinciale del Pd. "Adesso si prosegue per la definizione del programma e per vincere la corsa elettorale". I temi principali? "Sicuramente la sanità, purtroppo si è scesi a livelli impensabili, un comparto in disfacimento sul quale è necessario intervenire con grande attenzione".

Poi l'ambiente. "Il Trentino deve seguire l'esempio dell'Alto Adige e può essere la terra della sostenibilità mentre l'attuale governo provinciale non ha nessuna sensibilità in questo campo e ragiona con schemi degli anni '80". Una priorità è dare impulso al lavoro. "Il territorio deve puntare sulla buona impresa e sul welfare, aspetti strettamente legati".

Resta sul tavolo la possibilità di allargare il perimetro, verso il Movimento 5 stelle. "Coltivo un dialogo con i pentastellati - spiega Dal Ri - ma la decisione viene presa con gli alleati e con il candidato presidente, questa verifica deve avvenire con protagonista il Terzo polo, soprattutto per le questioni a livello nazionale".

L'indicazione di Valduga a candidato presidente della Provincia riaprirà la contesa a Rovereto. "La città è stata amministrata bene e sono convinto che potrà trovare continuità", prosegue il segretario provinciale del Partito Democratico. "Ma ora la concentrazione era sulla partita più importante, poi approfondiremo anche questo aspetto".

Eletto alla guida della segreteria provinciale del Partito Democratico circa un mese, si è trovato subito a dover gestire una fase complessa. "E' stato un battesimo di fuoco, ci sono stati momenti duri e difficili in queste settimane ma con il supporto degli alleati siamo usciti bene da questo periodo: la coalizione è unita e questo è fondamentale e c'è un candidato presidente scelto per tempo: un ottimo risultato", conclude Dal Ri.