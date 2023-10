Il candidato di Fratelli d'Italia omaggia gli elettori con la pasta, Campobase: "Originale versione gastronomica di voto di scambio. Viene in mente il comandante Achille Lauro"

L'ex sindaco di Avio e commissario straordinario a Lona-Lases in piena campagna elettorale distribuisce pacchetti di pasta agli elettori. Un'azione non passata inosservata a Campobase: "Non siamo nel 1952 e forse nel Trentino del 2023, se la Provincia si impegna al di là degli slogan, possiamo trovare sistemi di sostegno alle famiglie in difficoltà più efficaci e meno strampalati"