Dopo la messa, spot elettorale al candidato alle Provinciali (ex sindaco). Il vice sindaco di Ala si difende: "Un semplice ringraziamento"

E’ accaduto domenica alla festa della comunità e delle famiglie al parco Bastie di Ala: l'ex sindaco Soini, candidato con la Lista Fugatti Presidente, era in platea, il suo vice reggente Lorenzini è salito sul palco. "Promo di cattivo gusto" dicono tanti dei presenti. Lui replica: "Polemica sterile: mi sono limitato ad un in bocca al lupo"

A sinistra il vice sindaco reggente Luigino Lorenzini, a destra l'ex sindaco ora candidato alle Provinciali Claudio Soini

ALA. In tempo di campagna elettorale anche l'immediato "post messa" può essere un momento utilissimo per raccogliere qualche voto. È utile. Anzi utilissimo. Di candidati che, subito dopo la funzione religiosa della domenica, stringono mani e regalano santini (quelli politici, in questo caso) ne è piena l'Italia (e il Trentino non fa eccezione), soprattutto nelle settimane che precedono il giorno del voto.

In questo caso, però, l'attore principale non è il candidato stesso (importante sottolinearlo), che si è limitato ad essere spettatore e felice beneficiario di quello che molti hanno interpretato come un inaspettato e sgradevole "promo".

Domenica il parco Bastie di Ala ha ospitato l'edizione 2023 della "Festa della comunità e delle famiglie": ad aprire la giornata è stata proprio la funzione religiosa, a cui hanno fatto seguito l'aperitivo, il pranzo e, nel pomeriggio, le associazioni locali proponevano giochi per tutta la famiglia presso i rispettivi stand.

Al termine della messa, svoltasi davanti a 2-300 persone, il parroco don Alessio Pellegrin, dopo il rituale "la messa è finita, andate in pace" (Ite, missa est, per dirla in latino), ha ceduto la parola al vice sindaco reggente Luigino Lorenzini, attualmente primo cittadino di Ala dopo le dimissioni di Claudio Soini, in corsa per le Provinciali con la Lista Fugatti Presidente.

Ebbene Lorenzini, dopo il saluto ai presenti e altre amenità di circostanza, ha certamente fatto qualche riferimento a Soini, presente in platea. A questo punto le versioni differiscono: molte persone tra quelle che hanno assistito alle messa affermano che quello del vice sindaco è stato uno "spottone" elettorale a favore del suo ex "capo", mentre il vice sindaco spiega di avergli rivolto un semplice "in bocca al lupo per il suo futuro".

"Siamo in campagna elettorale - ci hanno confidato diversi dei presenti - e siamo abituati a subire qualche "invadenza" in questo periodo. Che però, per promuovere un candidato, che tra l'altro qui ad Ala tutti conoscono assai bene e non aveva alcun bisogno di ulteriori promozioni, si sia utilizzato quel momento questo ci è parso proprio di cattivo gusto. E, tra l'altro, situazione simile si è verificata anche il giorno precedente alla festa per i 20' anni dell' "Associazione culturale vellutai città di Ala". Anche in questo caso abbiamo trovato la cosa di cattivo gusto".

Interpellato da Il Dolomiti, Lorenzini si difende dicendo di non aver compiuto alcun endorsement a favore di Soini.

"Mi sembra una polemica sterile e prima di qualsiasi fondamento - commenta il vice sindaco reggente Lorenzini -. I temi della giornata erano la comunità, l'amicizia, lo stare assieme e io, da attuale primo cittadino di Ala, ho portato il saluto del Comune. Visto che l'ex sindaco Stoini era presente l'ho ringraziato per il lavoro svolto in questi anni, per quello che mi ha lasciato a livello di amministrazione e gli ho rivolto un "in bocca al lupo" per il suo futuro. In generale, senza alcun riferimento politico e, tantomeno, invitando i presenti a votarlo. Credo di avere una certa esperienza in materia di rappresentanza e so sin dove è opportuno arrivare con le parole. Ci sono rimasto veramente male quando mi è stato detto che avevo fatto uno "spot" al candidato. Non solo non era il mio intento, ma non l'ho fatto".