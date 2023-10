Spinelli incontra Zaia e si spreca in complimenti: ''Grazie del tuo augurio e incoraggiamento. Siamo in campo anche per te oltre che per Fugatti''

Il comunicato di Achille Spinelli dopo l'incontro con il ''Doge'' è roba da far drizzare i capelli anche a chi non guarda necessariamente all'Euregio e all'Alto Adige come chiavi di sviluppo del territorio (ogni riferimento al Patt è puramente casuale che tra ultranazionalisti e centralisti ora scopre di avere a che fare anche con dei filovenetisti)

TRENTO. La Lega sta cercando di giocarsi il tutto per tutto in questi ultimi giorni di campagna elettorale e dopo aver fatto sfilare Matteo Salvini un po' in ogni dove da un capo all'altro del Trentino (generando sempre poco interesse e scarso seguito va detto) oggi era il turno di Luca Zaia a Rovereto. L'occasione non era delle più felici visto che il numero uno della Lega del Veneto è stato protagonista in questi giorni di una figuraccia internazionale superata, ad oggi, probabilmente solo da quella fatta dal suo corrispettivo trentino Maurizio Fugatti con Piné.

Stiamo parlando della vicenda della pista da bob di Cortina che dopo mesi e mesi di tira e molla, con lo stesso Zaia a blindare l'opera più sciocca di sempre (120milioni di euro solo per farla e centinaia di migliaia per mantenerla negli anni a venire a fronte di meno di 30 atleti presenti in tutta Italia), alla fine si è dovuto arrendere all'evidenza (anche i bandi per costruirla erano andati deserti) e al fatto che l'impianto non si farà più tra i boschi della Regina delle Dolomiti ma si utilizzerà una struttura all'estero. Come detto peggio è riuscito a fare solo il presidente Fugatti che dopo aver promesso all'Altopiano di Pinè decine di milioni di euro per ospitare le gare olimpiche di pattinaggio a gennaio si è fatto ''scippare'' il blocco in favore di Milano.

E all'incontro di Rovereto l'attenzione era catalizzata proprio dalla vicenda bob-Cortina. Zaia ha ripetuto quanto già detto ieri (che chiede più gare per le Dolomiti Bellunesi ribadendo che comunque si completeranno infrastrutture e strade) e ha stretto un po' di mani e incrociato vari sorrisi. Tra questi c'era quello del capolista della Lista Fugatti Achille Spinelli il quale si è profuso in una pioggia di complimenti al ''Doge'' veneto da risultare quasi esagerati per un candidato alle elezioni in Trentino. Roba da far drizzare i capelli anche a chi non guarda necessariamente all'Euregio e all'Alto Adige come chiave di sviluppo del territorio (ogni riferimento al Patt è puramente casuale che tra ultranazionalisti e centralisti ora scopre di avere a che fare anche con dei filovenetisti).

''In vista delle prossime elezioni provinciali ho avuto il piacere di incontrare il Governatore del Veneto, Luca Zaia, che per primo ha individuato e reso vincente nelle elezioni regionali un importante spazio civico legato alla figura del Presidente - scrive Spinelli in un comunicato stampa - spazio civico che via via negli anni ha assunto connotati di sempre più rilevante importanza. Anche qui in Trentino alle prossime provinciali con il Presidente Fugatti questo spazio c'è, ci sarà, esiste e ogni giorno cresce. Vorrei cogliere l'occasione per ringraziare Zaia del suo augurio e incoraggiamento per un buon risultato alla Lista Fugatti e a me personalmente come capolista: gli ho spiegato che siamo in un certo senso in campo, oltre che per il Presidente Fugatti, anche per lui. La sua attenzione, la sua considerazione costituiscono per me un grande onore".

Una passione per Zaia, quella di Spinelli, davvero inaspettata, smisurata dai connotati quasi olimpici.