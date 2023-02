La lista dell’ex sindaco di Storo Settimo Scaglia va con Fratelli d’Italia, Urzì: “Segno tangibile della penetrazione nel tessuto sociale trentino”

STORO. Nel settembre 2020 a Storo si sono tenute le elezioni Comunali che hanno visto trionfare l’attuale sindaco Nicola Zontini. Il suo avversario, Settimo Scaglia (già primo cittadino del paese) ottenne solo il 16% dei voti, fermandosi 378 preferenze. Pochi giorni dopo l’ingresso in Consiglio comunale Scaglia rassegnò le dimissioni.

In questi giorni però la lista “Progetto 2000-Settimo Scaglia sindaco” torna a far parlare di sé dopo la scelta di schierarsi al fianco di Fratelli d’Italia. Recentemente infatti il gruppo formato dai consiglieri Giuseppe Antonio Gallo, Francesco Giacomolli, Giovanni Cassanelli, Luciana Ferretti e Andrea Cipolla (ex candidato alle elezioni nazionali con i fascisti del Terzo millennio di Casapound), hanno pubblicato un intervento per tessere le lodi dell’attuale presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Prontamente sono arrivati i ringraziamenti da parte dell’onorevole Alessandro Urzì che è anche il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia. Secondo Urzì, gli attestati di stima verso Meloni, rappresentano “il segno tangibile del livello di penetrazione nel tessuto sociale trentino di Fratelli d’Italia”.

Il partito di Giorgia Meloni d’altra parte sta cercando di allargare il proprio consenso in vista delle prossime elezioni Provinciali. Non va dimenticato che Fratelli d’Italia ha presentato una candidatura alternativa a quella dell’attuale presidente della Provincia Maurizio Fugatti. Si tratta di Francesca Gerosa che al momento ricopre la carica di presidente di Itea Spa, l’ente che in trentino si occupa dell’edilizia a canone agevolato.