Andrea Merler passa con Fratelli d'Italia, Urzì: "Ci stiamo trasformando in un partito espressione di un sentimento diffuso"

Merler, eletto sin da giovanissimo nelle fila del Pdl, alle scorse elezioni comunali era stato candidato sindaco della destra. In consiglio comunale a Trento va ad affiancare Cristian Zanetti, Giuseppe Urbani e Daniele Demattè. Il coordinare regionale: "Costituisce un valore aggiunto imprescindibile anche in vista delle future scadenze elettorali per il rinnovo dell'amministrazione provinciale"

TRENTO. Fratelli d'Italia si allarga in Consiglio comunale a Trento. L’ex candidato sindaco Andrea Merler ha deciso di aderire al gruppo del partito della premier Giorgia Meloni.

“Fratelli d’Italia è in costante crescita. Con piacere comunico, anche per l’importanza che ciò assume nell’ambito del Consiglio comunale di Trento, l’adesione dell’avvocato Andrea Merler, già candidato sindaco per l’intera coalizione del centrodestra nel capoluogo” ha spiegato in una nota il deputato e coordinatore del Trentino Alto Adige Alessandro Urzì.

Una decisione, viene spiegato, maturata ora ma frutto di un percorso di “condivisione durato nel tempo”. “C’è la testimonianza – continua Urzì - della progressiva trasformazione di Fratelli d’Italia in un partito espressione di un sentimento diffuso, aperto ad accogliere esperienze professionali, personali e politiche radicate nei valori forti del centrodestra popolare e in Trentino anche autonomista”.

Andrea Merler vanta una lunga esperienza all'interno della macchina amministrativa e per Fratelli d'Italia “costituisce un valore aggiunto imprescindibile anche in vista delle future scadenze elettorali per il rinnovo dell'amministrazione provinciale e di rafforzamento dell’asse di dialogo e collaborazione, mediata da FdI, fra governo e autonomia”.

Merler, eletto sin da giovanissimo nelle fila del Pdl, alle scorse elezioni comunali era stato candidato sindaco non riuscendo, però, a centrare l'obiettivo. Al momento in Consiglio Comunale si trovava nel gruppo “Trento Unità – Merler sindaco”