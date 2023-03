Provinciali, alleanza centrosinistra-M5s? Il Pd: ''Ok a dialogo ma decide la coalizione''. Apertura dei Verdi e dubbi per Azione

TRENTO. "Il dialogo è positivo e incontreremo il Movimento 5 stelle". Queste le parole di Alessandro Dal Ri, nuovo segretario del Partito democratico del Trentino, alla "mano tesa" dei pentastellati in vista delle elezioni provinciali. "Però c'è il perimetro della coalizione e la decisione sarà condivisa da tutti gli alleati".

Il Movimento 5 stelle del Trentino ha aperto alla possibilità di trovare una convergenza con il centrosinistra e con il Partito democratico in primis (Qui articolo). "Il percorso è difficile - le parole di Alex Marini - ma è doveroso provare a dialogare per costruire un'alternativa a questa destra che ha fatto più danni della tempesta Vaia".

"Tutte le forze politiche meritano di essere ascoltate, un approfondimento è necessario, poi la valutazione sarà collegiale", commenta Paola Demagri, presidente di Casa Autonomia, mentre Micheal Rech, coordinatore provinciale di Campobase, aggiunge: "Le posizioni del M5s appaiono piuttosto lontane dalle nostre e non si è mai parlato di questa possibilità al tavolo, la direzione del nostro partito si confronterà per trovare una linea e per confrontarsi con la coalizione".

Insomma, cauta per il momento la direzione dei dem, reduce dal cambio di assetto post primarie. La sintesi è bene il dialogo, ma un po' tutti gli alleati in casa centrosinistra spendono un time out. Ancora troppo fresca, la proposta sul tavolo dei pentastellati.

"Adesso che il Pd ha chiuso la fase congressuale è urgente riprendere il discorso sui temi e sui programmi", prosegue Claudia Merighi, presidente di Futura. "Il Movimento 5 stelle? Il dialogo è sempre positivo e un momento importante per la politica, poi la coalizione deciderà quale percorso prendere in vista delle elezioni".

L'apertura arriva da Europa Verde. "La situazione che si è venuta a creare dopo le elezioni politiche con la vittoria della destra dovrebbe insegnarci che solo uniti si può vincere", spiega Lucia Coppola. "Una lezione che il centrodestra ha perfettamente appreso e messo in pratica con ottimi risultati. Sono del parere che si debba e si possa partire dai dati di uguaglianza e cercare di fare un fronte democratico del centrosinistra il più ampio possibile. Le differenze vanno lasciate sullo sfondo e diventare comunque motivo di confronto e dialogo. Sono certamente favorevole a una fattiva interlocuzione col Movimento 5 stelle, non solo da parte del Pd ma anche della coalizione. Non è più tempo di arroccarsi ognuno sulla propria identità ma è il tempo di creare alleanze solide e rispettose di tutti".

Dal "No" all'inceneritore a 100 milioni in più sulla sanità, i pentastellati ha presentato 6 punti per far partire il dialogo con il centrosinistra. E la ricezione di alcune condizioni tout-court appaiono già difficili. A giocare un ruolo ci potrebbero essere anche le dinamiche nazionali. Non corre buon sangue tra Movimento 5 stelle, Italia Viva e Azione.

"Ci sono posizioni lontane a livello nazionale e risulta difficile prevedere un'alleanza in Trentino", continua Mario Raffaelli, responsabile politico provinciale e nella segretaria nazionale con responsabilità sugli enti locali e sulla politica estera di Azione. "Le nostre idee sono molto chiare. Alcuni temi quali la circonvallazione e l'impianto di smaltimento dei rifiuti devono essere chiariti all'interno della stessa coalizione per togliere ogni ambiguità".

Insomma, quello che è stato definito un "laboratorio trentino" per le nazionali potrebbe chiudere la porta ai pentastellati. "Una coalizione con il Movimento 5 stelle in Trentino è improbabile, ma i punti possono essere analizzati e approfonditi. In questo senso appoggiamo la linea intrapresa dal Pd", conclude Raffaelli.