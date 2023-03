Provinciali, centrosinistra ancora in stallo sul candidato presidente ma c'è una deadline e spunta un comitato ristretto. L'Alleanza diventa "Democratica ed Autonomista"

TRENTO. Eppur si muove, non ci sono ancora scelte e decisioni dirimenti sul fronte del perimetro della coalizione e, soprattutto, sull'indicazione del candidato presidente ma c'è un cronoprogramma per sbrogliare la matassa. Un'analisi affidata a un tavolo ristretto chiamato a valutare le opzioni: domenica 2 aprile si devono lanciare i dadi.

E poi ecco un'evoluzione nel nome per rafforzare l'importanza, l'esperienza e il contributo del movimento di Paola Demagri e di Michele Dallapiccola: si passa dall'Alleanza Democratica per l’Autonomia all'Alleanza Democratica ed Autonomista”.

Una lunga serata in casa centrosinistra con tutte le forze politiche sedute al tavolo con sostanzialmente due punti all'ordine del giorno: il perimetro della coalizione con in ballo l'allargamento al Movimento 5 stelle e la proposta di candidato presidente per provare a insediarsi alla guida della Provincia.

I vari rappresentanti dissimulano tranquillità e spiegano di essere sereni, ma traspare un po' di tensione, l'ora delle scelte è ormai vicina e si avverte l'urgenza mettere i paletti per avviare la macchina organizzativa. Intanto si è messo a punto il metodo e le forze politiche hanno condiviso la necessitò di archiviare la stagione dei veti e dei (troppi) distinguo che hanno caratterizzato il passato. Solo il tempo dirà se i buoni propositi avranno un seguito ma intanto c'è un punto di partenza sul quale lavorare.

Capitolo coalizione. Nelle scorse settimane Alex Marini e il Movimento 5 stelle ha teso la mano con una serie di punti programmatici, più o meno da valutare, sui quali costruire una convergenza. Un discorso comunque delicato per le varie sensibilità dei partiti.

Se Europa Verde è per il "Sì" a inglobare i pentastellati, non è un mistero che il Terzo polo manifesta più di qualche dubbio; pesa anche il livello nazionale e l'indicazione emersa dalle segretarie è quella di rinunciare al simbolo in caso di presenza del Movimento 5 stelle o di Fratelli d'Italia. Poi anche alle ultime elezioni politiche il Trentino ha rappresentato un'anomalia con il campo largo e quindi è difficile escludere altri "esperimenti". Time out, la questione sarà approfondita.

Ancora nessuna nuova sul candidato presidente con tre nomi che sembrano sul tavolo: Donatella Conzatti (Terzo polo), Paola Demagri (Casa Autonomia) e Francesco Valduga (Campobase) con il sindaco di Rovereto che appare leggermente avanti. Anche qui un time out, però l'elemento di novità è nel percorso per arrivare alla scelta finale: un comitato ristretto a un rappresentante per forza politica. Un tavolo in sostanza dimezzato per rendere le procedure più snelle e stemperare la decisione.

"Dopo avere condiviso i passaggi del lavoro programmatico e organizzativo - si legge nella nota del centrosinistra - il tavolo ha deciso di istituire un comitato ristretto composto da persone non candidabili con il mandato di individuare entro un tempo definito (domenica 2 aprile) il candidato o la candidata presidente".

Insomma, i tempi appaiono stretti e la scelta sarà a maggioranza, ma si punta alla condivisione per non perdere compattezza ancora prima di partire per poter realmente contendere piazza Dante al centrodestra, anche in ballo sul candidato presidente sulla "sfida" Fugatti-Gerosa con una possibile soluzione nei prossimi giorni.

Prima del rompete le righe e un aggiornamento nei prossimi giorni, il nome della coalizione "subisce una evoluzione - spiega la nota del centrosinistra - la proposta di Casa Autonomia è stata accolta all'unanimità". Una sfumatura che, però, molto può valere sul piano dell'identità. Da Alleanza Democratica per l’Autonomia, ecco l'Alleanza Democratica ed Autonomista.