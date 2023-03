Provinciali, passo indietro degli autonomisti. Ritirata la candidatura di Paola Demagri. Casa Autonomia: ''Basta indugi, ora insieme costruiamo l'alternativa alla destra''

TRENTO. Un passo indietro per farne tutti assieme uno in avanti. La consigliera provinciale Paola Demagri ha ritirato la propria candidatura alla presidenza della Provincia di Trento per l'Alleanza Democratica ed Autonomista.

Una decisione, quella della rappresentate di Casa Autonomia.eu, che è stata annunciata nel corso del tavolo di coalizione che si è tenuto questo pomeriggio alla sede del Partito Democratico.

''Abbiamo motivo di ritenere – viene spiegato in una nota di Casa Autonomia - che il Trentino abbia ora bisogno, senza ulteriore indugio, di conoscere la persona che si renderà disponibile a coordinare l'alternativa politica all'attuale governo provinciale. Sappiamo dove potrebbe portare un percorso di scelta del candidato presidente come è stato quello del 2018. Che la coerenza sia il cardine del nostro agire politico lo abbiamo già ampiamente dimostrato lasciando andare il nostro ex partito alla deriva verso destra. La lealtà all’Alleanza democratica autonomista ci porta a farci carico delle varie sensibilità che la compongono".

Considerato che la maggioranza delle sue forze politiche di riferimento ha individuato in Francesco Valduga, il candidato che può meglio interpretare l’alternativa all’attuale governo provinciale, viene sempre spiegato nella nota, ''Non saremo certo noi – spiega Casa Autonomia.eu - ad assumerci la responsabilità di ostacolare questo processo. Se nella sua persona verrà riposto il larghissimo consenso che sembra riscuotere tra le forze che compongono l'Alleanza, anche il Movimento Casa Autonomia sarà ben lieto di aggiungere il suo più convinto contributo".

Una scelta, spiega il movimento autonomista, che porta il 'momento del noi a superare quello dell'io' in un frangente in cui il Trentino sta vivendo una profonda situazione di crisi, economica, sociale demografica ed istituzionale.

Casa Autonomia.eu ha voluto quindi rimuovere qualsiasi forma di imbarazzo possa derivare dal procrastinare ulteriormente una seria ripartenza della vera alternativa politica alla destra. ''Unità e coesione sono gli ingredienti che meglio accompagnano questo processo di costruzione del team di persone che affiancheranno il prossimo candidato presidente Pat ad assumersi la più alta responsabilità politica del caso. Qualcuno si è lanciato in suggerimenti verso un passo di lato. Qui non servono contorsionismi dialettici ma decisioni. Questo è un passo indietro che Paola Demagri intraprende per permettere a tutta l’Alleanza un grande insieme di passi in avanti'' conclude la nota.