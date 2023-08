Provinciali, con Campobase il vicesindaco di Arco Zampiccoli e Silvana Selmi ex responsabile di psicologia ospedaliera e cure palliative

Il direttivo di zona del movimento di centrosinistra li ha indicati come primi due candidati per le prossime elezioni provinciali nell'Alto Garda e Ledro

ARCO. Ci sarà anche il vicesindaco di Arco Roberto Zampiccoli alle prossime elezioni provinciali. La riserva è stata sciolta ieri sera quando si è ritrovato il Direttivo di zona di Campobase Gardatrentino, per valutare la situazione politica dell’Altogarda e Ledro e i suoi possibili sviluppi, in ordine al sostegno del candidato presidente Francesco Valduga.

Si è innanzitutto preso atto che esiste, nell’Alto Garda e in Val di Ledro, un diffuso desiderio che la zona sia finalmente rappresentata nel consiglio provinciale, per tornare a valorizzare il nostro territorio e le sue comunità, elementi significativi e di identità per la storia, l’ambiente e l’economia di tutto il Trentino.

Anche se dalle dinamiche che si stanno creando con molti assessori di riferimento che incidono sulle stesse zone (e su un medesimo elettorato) in campo e i dissidi interni tra le varie coalizioni (e soprattutto le vicine realtà di Arco e Riva del Garda) mostrano un quadro che ricorda da vicino quelli verificatesi in passato quando dall'Alto Garda era quasi impossibile riuscire a entrare in Provincia per una parcellizzazione del voto.

Campobase Gardatrentino comunque schiera nella mischia due figure molto interessanti proponendosi come forza inclusiva e di sintesi delle varie istanze di rappresentanza del territorio. Il direttivo di zona ha indicato come primi due candidati per le prossime elezioni provinciali Silvana Selmi, già responsabile di psicologia ospedaliera e cure palliative dell’Azienda sanitaria, e Roberto Zampiccoli, medico veterinario e attuale vicesindaco di Arco.

Nei prossimi giorni si avvierà la campagna elettorale con l’intento di far conoscere il partito e i punti qualificanti del programma, anche nella sua declinazione per l’Altogarda e Ledro, e cominciare a verificare potenziali convergenze di territorio sui candidati.