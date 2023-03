Vittorio Sgarbi si schiera con l’orso Mj5: “Lasciatelo in pace, abbatterlo è un esempio negativo per la fantasia dei bambini”

TRENTO. Il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti è stato chiaro: l’orso Mj5, responsabile dell’aggressione a un uomo in val di Rabbi, va abbattuto. Ovviamente la decisione ha fatto scendere sul piede di guerra varie associazioni ambientaliste e buona parte dell’opposizione. Ora però anche la voce del presidente del Mart, Vittorio Sgarbi, si aggiunge alle voci critiche.

Il sottosegretario alla Cultura infatti ha rivolto un appello al presidente Fugatti affinché impedisca l’abbattimento del plantigrado che con i suoi 18 anni è il secondo più vecchio del Trentino. “Non abbattete quell’orso – dice Sgarbi che spiega – catturarlo, monitorarlo, al limite ospitarlo in una riserva controllata”.

“Abbatterlo – prosegue il presidente del Mart – è un esempio negativo per la fantasia dei bambini oltre che una manifestazione d’impotenza della pur valorosa amministrazione provinciale nel trovare una soluzione che non evochi la deprecata guerra. Gli animali come l’orso appartengono alla fantasia dell’infanzia e non possono essere considerati nemici da abbattere. Esorto il presidente Fugatti a ispirarsi all’intelligenza e alle emozioni dei bambini”, conclude il critico d’arte.