Il Sait consegna 3 nuovi pulmini attrezzati all'Anffas del Trentino: ''un mezzo di trasporto significa promuovere l'inclusione''

TRENTO. Il Sait ha consegnato tre nuovissimi pulmini all'associazione Anffas onlus del Trentino. I mezzi sono inoltre griffati Famiglia cooperativa e Coop Trentino.

Questo il risultato dell'iniziativa a valenza sociale promossa in occasione del centoventesimo di fondazione del consorzio delle cooperative di consumo trentine. Sostanzialmente era stato deciso di sostenere Anffas attraverso la donazione del 5% degli incassi delle giornate del 25, 26 e 27 novembre 2019 per destinarlo all’acquisto di tre pulmini attrezzati (Qui articolo).

E' avvenuto la consegna delle chiavi dalle mani di Roberto Simoni, presidente di Sait, a quelle di Luciano Enderle, presidente di Anffas Trentino onlus.

"Il pulmino è importantissimo per svolgere l'attività quotidiana, indispensabile per promuovere l’inclusione sociale, anche delle persone con grave disabilità – spiegano i vertici di Anffas – un mezzo di trasporto significa uscire dalle strutture, conoscere posti nuovi, poter partecipare agli eventi e alle manifestazioni sul territorio e accedere alla attività riabilitative. Il sostegno di Sait ci permette di sostituire alcuni mezzi di trasporto divenuti obsoleti, in un momento in cui non avremmo potuto assumerci l’onere della spesa”.

A questo è servito l’assegno dei 150 mila euro raccolti. "Un particolare ringraziamento – aggiunge Simoni - va anche ai moltissimi che hanno fatto la spesa nei negozi Famiglia Cooperativa, Coop Trentino e Superstore nelle tre giornate di novembre, contribuendo alla buona riuscita dell’iniziativa".

I tre mezzi attrezzati saranno messi a disposizione della comunità e, quindi, dei centri Anffas di Trento, Arco e Borgo e serviranno per il trasporto degli utenti a tutte le attività riabilitative. "Siamo molto legati alle associazioni di volontariato e alle onlus che operano sul nostro territorio – aggiunge Simoni -. La scelta voluta dal consiglio di amministrazione di Sait è stata di premiare un’associazione che, da anni, svolge una attività insostituibile sull’intero territorio della nostra provincia".

All’evento di stamani hanno partecipato anche il direttore di Sait, Luca Picciarelli, e di Anffas Trentino onlus, Massimiliano Deflorian. "Famiglia Cooperativa e Anffas – conclude Enderle – sono luoghi di vita e di incontro, luoghi di socializzazione per tutti, dagli adulti ai bambini, dai giovani agli anziani. In Anffas, così come alla cooperativa di consumo, ognuno è importante. Si sono poste, entrambe, come presidio solidale a servizio dei bisogni, in quanto non forniscono solo servizi e beni, ma costruiscono comunità con l’obiettivo comune di radicare famiglie sul territorio. Entrambe hanno creato modelli organizzativi e di sviluppo che fungono ancora oggi da esempio. Entrambe portano nel Dna la parola famiglia".