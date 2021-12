A Trento arriva il fast food di Sfera Ebbasta e del calciatore Petagna. L’idea di 5 giovani imprenditori: “Il menù sarà sano, variegato e completo”

TRENTO. “Quando sentiamo la parola ‘fast’ associata al mondo del food, siamo soliti immaginare un pasto rapido, spesso molto gustoso, più spesso uno strappo d’eccezione a una dieta regolare. Healthy Color è il primo Healthy (sano) Fast Food di Italia”, così raccontano a Il Dolomiti i cinque giovani neo titolari dell’attività, Dino Bathic, Cristian Verdes, Francesco e Gabriele Della Noce e Andrea Casna.

“Healthy Color Trento nasce dalla passione per la cucina sana e l’esperienza nella comunicazione del mondo Ho.re.ca. dei componenti della nuova società – sostegno – l’obbiettivo principale su cui nasce il progetto è portare qui un punto di riferimento per chi vuole mangiare sano ma ha poco tempo”.

Dopo Milano e Roma, approda anche nel capoluogo trentino la catena con lo slogan "Don't worry be healthy”, ideata dal trapper Sfera Ebbasta, dal calciatore del Napoli Andrea Petagna e dallo stilista Marcelo Burlon. Il progetto si è sviluppato a Trento grazie alla volontà di cinque giovani ragazzi, che con la loro società Trentino Food hanno deciso di lanciarsi in questa nuova avventura per dare colore al cuore della città, trasformando il locale in via Travai, ex sede del negozio “99 Cent”, in un ristorante con un nuovo format.

Inizieranno a breve i lavori di ristrutturazione, che dovrebbero essere portati a termine nei primi mesi del prossimo anno: la data di apertura è infatti prevista verso fine febbraio. Il locale, che si svilupperà su un’area di 190 metri quadrati, “su due piani con un plateatico all’esterno utilizzabile nelle stagioni più calde”, per ora è il più grande della catena. Ci saranno 5-6 dipendenti fissi che lavoreranno, ma ancora si sta cercando personale (lavoro@trentinofoodsrl.it).

Il trend vuole essere quello del “mangiare bene”: “L’idea parte dalla passione che abbiamo nella parte ‘food’ – dichiarano – il marchio, molto colorato e di tendenza, sviluppa il trend del futuro, mangiare sano ed ecosostenibilità. Grazie all’impatto dei tre ambassador, Sfera Ebbasta, Andrea Petagna e Marcelo Burlon, si è cercato di avvicinare i giovani al cibo salutare”.

Il target è quindi la fascia più giovane, la generazione Z e gli universitari. “Il menù è variegato e completo – raccontano i titolari – da poké rivisitati con ingredienti e sapori non tradizionali, insalate, tartare, avocado ripieni, zuppe, fino a pancake e smoothie bowl e soprattutto alla novità degli healthy burger. Abbiamo una proposta vegana e vegetariana, con prodotti selezionati da noi e di alta qualità, scelti in base alla stagionalità. Avremo un piatto per ogni continente”.

La storia dei soci è partita nel 2016 con Trentino Eventi, la società di Cristian, Francesco e Andrea, a cui poi si sono aggiunti Dino e Gabriele, da cui si è sviluppata Trentino Social nel 2020. Per gestire la parte legata alla ristorazione, i ragazzi hanno creato il marchio Trentino Food, con cui è stato rilevato il locale che si affaccia su piazza Fiera, “con due vetrine su quattro sulla piazza dove vengono svolti i principali eventi di Trento, come Mercatini di Natale, Feste Vigiliane, Festival dello Sport, Festival dell'economia, Trentino Film Festival”.

Tanta la cura anche nel design interno, realizzato a mano da un duo di street artist, “Motorefisico”, che “ha dipinto il bar della Biennale di Venezia”. Il focus ruota quindi intorno all’immagine: “È tutto ‘instagrammabile’, con colori e giochi di forme geometriche. I ragazzini fuori dal locale già stavano creando delle ‘storie’ – dicono sorridendo i soci – a quest’opera di street art si è sovrapposto in maniera inscindibile lo sviluppo di un’immagine coordinata dal reparto di graphic design: ogni dettaglio dentro Healthy Color è parte di un insieme, dall’arredamento al packaging, dal materiale monouso fino alle divise dello staff, dai contenuti multimediali che scorrono nei monitor all’interno del locale fino alla comunicazione e ai social”.

Secondo i titolari i dati di ricerca parlano chiaro: “In Italia, in Europa non solo il desiderio di cibo salutare e di nuove esperienze nella ristorazione è in continua crescita. Infatti, il 67% degli italiani è preoccupato dell’impatto a lungo termine degli ingredienti artificiali sulla propria salute. Il 53% è disposto a pagare un sovrapprezzo per alimenti e bevande ‘sane’”.

Gli ultimi sei mesi del 2020, rivela il portale di food delivery, “mostrano una crescita della cucina sana del 72% e addirittura del 127% del vegetariano e del 90% del vegano – spiega il giovane gruppo – dati che amplificano un andamento già in atto da tempo e che ha visto la nascita di ristoranti specializzati in diverse tipologie di cucine in grado di rispondere perfettamente alle richieste dei consumatori e alle loro esigenze in termini di healthy food”.

Il consumo remoto e la “nuova sedentarietà” del cliente imposta dai tempi “ha naturalmente favorito l’affermazione del digital food delivery di questa offerta, facendo impennare la curva di crescita degli ordini: +158% per i locali specializzati in cucina vegana, +77% per quelli di cucina vegetariana e +30% per healty nel suo complesso”.

In particolare tra i piatti più scelti dai consumatori “ci sono il poké con +76%, le insalate da comporre con ingredienti a scelta con +63%, il biologico con +20% e il senza glutine con +7% – concludono – segmentando le occasioni e gli orari di consumo negli ultimi 6 mesi del 2020 spiccano il +153% del vegano a pranzo mentre a cena sono le insalate (+105%) e il vegetariano (+95%) a fare da padroni, secondo la fonte Food Service”.