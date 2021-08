Draught Masters 2021, il miglior spillatore d'Italia potrebbe essere trentino. Il bar Campetti tra i finalisti del contest di Stella Artois

MEZZOCORONA. Chi è il miglior spillatore d’Italia? È quello che cerca di stabilire Stella Artois con il suo contest, Draught Masters 2021. Una competizione che vede oltre 400 locali italiani sfidarsi per il titolo di miglior spillatore secondo le regole della tradizione belga. Tra i finalisti dell’edizione 2021 c’è anche un trentino: Alex Dalsass, del bar Campetti di Mezzocorona.

Alex infatti è stato selezionato tra i tre finalisti del contest. La sfida è partita lo scorso 15 febbraio e terminerà a settembre con la proclamazione del vincitore, che otterrà un piano di notorietà online e offline, un rifornimento di Stella Artois e un viaggio in Belgio offerto dall’azienda. Ma anche solo partecipare alla sfida è stata occasione di crescita: i partecipanti hanno infatti potuto usufruire di consigli esclusivi e tutorial dei migliori esperti di Stella Artois.

Il finalista trentino, Alex Dalsass, racconta: “Questo contest mi ha permesso di accettare una sfida in un periodo di stop forzato, dovuto all’emergenza sanitaria. È stato molto stimolante mettermi in gioco a livello nazionale in una competizione di spillatura Belga che è profondamente radicata nel mio territorio. Proprio per questo ho scelto di partecipare e crederci: voglio trasmettere e diffondere la cultura belga attraverso un prodotto che ho sempre amato profondamente”.

La sfida finale si terrà il 23 settembre a Milano, dove i tre locali finalisti si batteranno a colpi di spillatura davanti a professionisti e massimi esperti di birra. Alla fine della manifestazione verrà proclamato il vincitore del titolo di Draught Master 2021.