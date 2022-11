A Bruxelles premiato il birrificio trentino Rethia con due medaglie: "Una conferma della qualità del prodotto"

BRUXELLES. “Vincere una medaglia al Brussels Beer Challenge è sempre un'emozione indescrivibile, a prescindere dal piazzamento raggiunto. Se poi le medaglie sono addirittura due e arrivano per il secondo anno consecutivo la soddisfazione è ancora maggiore”, commenta entusiasta Cristiano Faes, birraio e socio del birrificio artigianale Rethia di Vezzano, ai margini della cerimonia di premiazione del Brussels Beer Challenge 2022 alla fiera Horeca Expo a Gand, in Belgio. Una tre giorni di degustazioni da parte di un panel di 100 esperti di fama internazionale che valutano oltre 1.800 birre provenienti da tutto il mondo e che ha voluto nuovamente premiare un’eccellenza trentina.

Il birrificio trentino è riuscito infatti anche quest’anno a portarsi a casa due ottimi piazzamenti in quello che è riconosciuto nel panorama brassicolo internazionale come il concorso per eccellenza. Nella categoria Session Ipa, la loro Tropicana, già medaglia d’oro nel 2021, ha ottenuto una medaglia d’argento: “Negli anni ci siamo specializzati nelle birre luppolate, ottenendo sempre grandi soddisfazioni soprattutto con la Maria Mata, la nostra birra più conosciuta”, spiega Faes, “e il fatto di aver conquistato una medaglia con la nostra Tropicana per il secondo anno consecutivo, un fatto assolutamente non scontato in questo genere di competizioni, è una conferma decisamente rilevante della qualità del prodotto, dell'impegno e della ricerca che dedichiamo a questa tipologia di birre”. Medaglia di bronzo invece per la loro Magnolia nella categoria Blanche che “per noi ha tutto il sapore di un oro – continua Faes - in una categoria, quella delle blanche, con il maggior numero di birre iscritte e nella quale il Belgio è sempre stato dominatore indiscusso in tutti e tre i gradini del podio”.

I ragazzi del birrificio non vedranno quindi l’ora di festeggiare insieme questi successi nella loro Taproom a Vezzano, dove non solo producono i loro prodotti di alta qualità, ma forniscono agli amanti della birra un luogo di ritrovo e svago in cui degustarli.