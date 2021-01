"Ha aspettato il nuovo anno per nascere", dalla "ritardataria" Arianna ai gemelli "coraggiosi" Amelia e Carlo: ecco i primi nati del 2021

Arianna Zeni, la prima nata del 2021 all'ospedale di Rovereto

TRENTO. "Se v'è per l'umanità una speranza di salvezza e di aiuto, questo aiuto non potrà venire che dal bambino", scriveva Maria Montessori e, a ben guardare, dopo l'anno difficile che si è appena concluso, non possiamo che darle ragione.

Le storie dei primi nati del 2021 in Trentino sono, del resto (e, forse, non a caso), storie di tenacia, attaccamento alla vita, attesa e gioia immensa (QUI ARTICOLO). I primi a salutare il nuovo anno, infatti, sono stati i gemelli Amelia e Carlo: al momento del loro primo respiro all'ospedale Santa Chiara l'orologio segnava l'1.38. Ad aspettarli c'erano la mamma Giovanna Rauzi e il papà Jacopo Tomasi.

"Il termine - racconta il papà - era previsto per l'1 marzo. In realtà li aspettavamo per metà febbraio, essendo un parto gemellare. Per noi, quindi, è stata una grandissima sorpresa perché hanno anticipato i tempi".

"Sono nati con parto cesareo - continua - perché Amelia era podalica. Ora stanno bene, sono in terapia intensiva neonatale ma la respirazione va bene e questo è l'importante. In sala parto siamo stati insieme. Ora, a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia, io e mia moglie non possiamo vederci. Possiamo solo andare a vedere i bimbi in reparto, ma separatamente. Il nostro grazie più grande va a tutto il personale del reparto di ostetricia e neonatologia del Santa Chiara. Noi siamo felicissimi. Carlo e Amelia sono stati coraggiosi e caparbi. Speriamo sia di buon auspicio per questo anno appena iniziato".

Qualche ora più tardi, all'ospedale santa Maria del Carmine di Rovereto, è arrivata Arianna. Erano le 7:25 del mattino quando mamma Irene Valdan e papà Denis Zeni di Brentonico hanno potuto stringere la loro bambina per la prima volta. A differenza dei gemellini Carlo e Amelia, però, Arianna non aveva molta fretta di nascere.

"Doveva nascere il 22 dicembre - racconta la mamma - ma, alla fine, è nata oggi con parto naturale. Il parto è andato bene, e stiamo entrambe molto bene. Ha aspettato il 2021 per nascere, speriamo sia un messaggio di speranza".