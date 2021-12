LA VIDEONOTIZIA. E' nato il ''Nuovo Cinema Astra'', al via le proiezioni e gli incontri: ''Un patrimonio di Trento. Uno spazio culturale che resiste''

Ieri sera la prima nella sala inCooperazione di via Segantini con il film “The Breadwinner” (i racconti di Parvana) di Nora Twomey, film di animazione avente per oggetto la condizione della donna in Afganistan; mercoledì ci sarà il film “Sorry, we missed you” di Ken Loach e venerdì spazio per la cultura con Paolo Rumiz e il suo libro e poi la proiezione di ''Quo vadis Aida''

TRENTO. A pochi giorni dalla chiusura ufficiale, grazie all’azione sinergica del movimento cooperativo trentino, l’Astra ritrova una nuova casa, con 534 posti a sedere. “Nuovo Astra” è il nome scelto per il progetto come segno di continuità con ''casa'' nella nuova Sala inCooperazione di via Segantini 10.

I soci sovventori provengono sia dal mondo cooperativo che da quello privato e para pubblico: Cooperazione Trentina, Consolida (tramite un fondo messo a disposizione da varie cooperative sociali), Mandacarù, Cla, Risto3, Sait, Fondazione de Marchi, Edizioni Centro Studi Erickson e Libreria Arcadia. A questi partner si uniranno a breve altre realtà del territorio che hanno già calendarizzato la discussione all’interno dei rispettivi consigli di amministrazione.

Al fine di lanciare un messaggio forte alla comunità locale è stato organizzato un lancio di promozione del progetto “Nuovo Astra” che consiste in tre eventi collocati tutti nella nuova Sala inCooperazione: ieri, alla prima, alle 20 è stato proiettato il film “The Breadwinner” (i racconti di Parvana) di Nora Twomey, film di animazione avente per oggetto la condizione della donna in Afganistan; mercoledì 15 dicembre, alle 20.00 ci sarà il film “Sorry, we missed you” di Ken Loach. Venerdì 17 dicembre, sempre alle 20.00, verrà presentato il libro “Canto per l’Europa” alla presenza dell’autore Paolo Rumiz, cui seguirà la proiezione del film “Quo vadis Aida” di Jasmila Zbanic.

L’ingresso a questi primi eventi sarà offerto sulla base di un prezzo promozionale di 5 Euro (QUI L'APPROFONDIMENTO)