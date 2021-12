Nell’ultimo anno in Italia sono stati diagnosticati 377mila nuovi casi di tumore: l’Airc trentino organizza una raccolta fondi per la ricerca

L’Airc e la ricerca contro i tumori: “Nel periodo in cui gli ospedali e il sistema sanitario sono stati maggiormente sotto pressione a causa del Covid-19, i programmi di screening oncologico sono stati sospesi o ritardati, incidendo negativamente sulla tempestività delle diagnosi”

ARCO. In Italia lo scorso anno sono stati diagnosticati circa 377.000 nuovi casi di tumore, più di 1.000 al giorno. Inoltre, nel periodo in cui gli ospedali e il sistema sanitario sono stati maggiormente sotto pressione a causa del Covid-19, i programmi di screening oncologico sono stati sospesi o ritardati, incidendo negativamente sulla tempestività delle diagnosi precoci che aveva contribuito a risultati positivi negli ultimi decenni. La sfida contro il cancro è purtroppo ancora aperta. Per questo Airc, che da più di 50 anni finanzia la lotta al cancro, sostiene con continuità il lavoro di oltre 5.000 ricercatori con un investimento, nel solo 2021, di oltre 125 milioni di euro.

Proprio per contribuire alla raccolta fondi ad Arco si terrà una cena di Natale speciale “Alimentiamo la Ricerca”, organizzata dagli studenti della Alta Formazione Professionale di Riva del Garda del Cfp Enaip alberghiero nella splendida cornice del Casinò municipale di Arco, è l’occasione giusta per celebrare in sicurezza e serenità queste Feste.

Lunedì 20 dicembre, alle 18.45, nel fastoso salone delle Feste del Casinò, le volontarie di Airc Trentino-Alto Adige e Veneto e gli studenti e le studentesse dell’Alta Formazione professionale turistica, coordinati dalla docente del corso Adriana Miori, accoglieranno gli ospiti con un menù realizzato da Risto3 con i prodotti del territorio che, anche grazie al contributo dalla Cassa Rurale Alto Garda e Rovereto, saranno un esempio di alimentazione sana e corretta per diffondere il messaggio di quanto uno stile corretto di vita e un’alimentazione adeguata siano la prima arma per battere il cancro.

La Festa sarà una meravigliosa anteprima professionale per i 15 studenti arrivati al diploma, che per l’occasione, si sono messi in gioco nell’ideazione, programmazione e organizzazione dell’evento, e sarà anche una preziosa testimonianza di solidarietà e sostegno alla Ricerca oncologica di Airc. Il ricavato della serata andrà infatti a sostenere la ricerca Airc sui tumori pediatrici.

Durante la serata interverranno i ricercatori Fulvio Chiacchiera dell’Università degli Studi di Trento, sostenuto da Airc nel suo progetto quinquennale, e Luigi Fontana, Direttore del Centro di Longevità dell’Università di Sydney in Australia. I posti per la serata ad offerta (suggeriti 50 euro) sono limitati ed è necessaria la prenotazione: tel. 349 8063239 - email mioriandmore@gmail.com