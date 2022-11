''Un'iniziativa dedicata a tutte le donne che vivono l’esperienza della malattia oncologica'', Anvolt celebra i 30 anni di impegno nella lotta contro i tumori

A destra foto Anvolt

TRENTO. Anvolt Trento (Associazione nazionale volontari lotta contro i tumori) festeggia un grande traguardo: trent’anni di storia, eventi e iniziative sul territorio trentino che guardano a una tematica tanto delicata quanto cruciale. Il 18 novembre, negli spazi del teatro Sanbapolis, ci sarà uno speciale evento gratuito aperto alla comunità "non soltanto per celebrare uno speciale compleanno, ma anche dedicato a tutte le donne che stanno vivendo l’esperienza della malattia oncologica", anticipa Elisa Zeni, presidente dell’associazione.

Trent’anni di attività in Trentino, quindi, quelli da celebrare insieme attraverso l'evento di venerdì (18 novembre). Un lungo periodo di tempo che ha consentito all'associazione nata per dare ai malati di cancro e alle loro famiglie sostegno pratico, di aprire 4 ambulatori a Trento, Rovereto, Predazzo e Lavis, gestiti dai volontari in collaborazione con i professionisti che di volta in volta mettono a disposizione della onlus e quindi della popolazione tutta le loro competenze, professionalità e conoscenze, guardando alla lotta contro i tumori.

"L'impegno nella prevenzione e nell’assistenza in campo oncologico è sempre stato motore della nostra associazione – sottolinea non a caso a Il Dolomiti Zeni -. Numerose sono infatti le attività da noi intraprese nel tempo: partendo dal sostegno ai malati oncologici arrivando alle campagne di informazione rivolte alla popolazione, quelle di prevenzione dirette sia agli adulti che ai bambini, e molti altri eventi", precisa.

"Proprio come tutti gli esperti in campo oncologico, anche Anvolt Trento sa che la prima vera arma contro i tumori è proprio la prevenzione e è proprio su questo concetto che si basa il maggior impegno dell’associazione - dichiara Zeni -. La finalità dell’evento del 18 novembre al Sanbapolis? Quella di ricordare i momenti più salienti dei 30 anni di attività sul territorio trentino, sensibilizzando, nello stesso tempo, rispetto alla malattia oncologica" e facendolo attraverso la narrazione della storia della nostra Anna Gaddo, "portata via poco più di 5 anni fa dalla malattia".

Durante la serata, non mancherà "una sfilata di modelle speciali", che aprirà le ‘danze’, seguita da "tanta musica – conclude la presidente Anvolt Trento -. Non voglio svelare troppo: preferisco che accorrano numerosi per scoprire quanto proporremo. Preciso solo che l’evento è completamente gratuito e presenterà due formule d’ingresso, partendo dalla "cena di gala", che ha già registrato un tutto esaurito".

La seconda modalità, invece, prevede la partecipazione "prenotando online il proprio posto sulle gradinate del teatro", che, sebbene "con possibilità limitata, presenta ancora qualche posto a disposizione".