Questa sera torna '4 Ristoranti', chef Borghese riparte dal Trentino a caccia della migliore cucina ecogreen

TRENTO. Ripartiranno dal Trentino le nuove sfide di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti”, lo show, produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia che riparte da questa sera, domenica 5 dicembre, per sei settimane, su Sky e Now.

L’iconico van dai vetri oscurati è pronto a rimettersi in viaggio alla scoperta di nuove e imperdibili tendenze della ristorazione italiana, ma soprattutto per portare Chef Borghese in giro da Nord a Sud.

Nel corso del primo episodio, si parte dal Trentino per eleggere il miglior ristorante di cucina ecogreen: in uno dei luoghi più verdi d’Italia, infatti, in molti casi anche la ristorazione ha deciso di tingersi di green, con ristoratori che offrono ai clienti esperienze di qualità rispettando l’ambiente.

A contendersi il titolo ci sono: Giada con La Casina, Alessandra con Berry House, Alice con La Cantinetta e Alessio con Pineta Caldonazzo. Per loro, la categoria special sarà il salmerino. Il tavolo del confronto è stato registrato a Villa de Mersi a Villazzano.

Questa puntata di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti” si è avvalsa della collaborazione di Trentino Marketing, Trentino Film Commission, Comune di Trento, Apt Alpe Cimbra – Folgaria Lavarone Lusérn Vigolana –, Azienda per il Turismo della Val di Fiemme e Azienda per il Turismo della Valsugana.