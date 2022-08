A 23 anni morto in montagna dopo aver affrontato il tumore: aperta una raccolta fondi destinata al Cibio per la ricerca sulle cellule staminali

Attraverso una lettera, gli amici di Daniele Martinelli ricordano la breve vita del ragazzo e lanciano, allo stesso tempo, una raccolta fondi (che in meno di 24 ore ha già superato i 2.000 euro) destinata al Cibio dell'Università di Trento, per finanziare un progetto di ricerca legato alle cellule staminali del sistema nervoso centrale

TRENTO. "Caro Dani, una tragica fatalità ti ha portato via troppo presto, lasciandoci un grande vuoto": così, gli amici di Daniele Martinelli raccontano il dolore per la perdita del giovane 23enne, scomparso lo scorso luglio a causa di un drammatico incidente in montagna. É una lettera, per l'appunto, a ricordare Daniele: una missiva che insieme lancia una raccolta fondi (sul sito "Gofundme") destinata al Cibio, centro di ricerca dell'Università di Trento, per finanziare un progetto di ricerca legato alle cellule staminali del sistema nervoso centrale, "cercando di trasformare la sofferenza in un'occasione per contribuire all'avanzamento della conoscenza scientifica".

"La tua vita negli ultimi mesi non è stata facile", si legge ancora nel testo, dove si evince che la diagnosi d'un tumore aveva costretto Martinelli a sottoporsi a un difficile percorso di cura "affrontato con coraggio, determinazione e tanta voglia di vivere e guarire'' cure, che, prosegue il testo della raccolta fondi ''avevano condotto a un netto miglioramento''. Una tragico incidente, tuttavia, non ha tardato a frapporsi nell'esistenza di Daniele portandolo via "troppo presto": un dolore che, come raccontano gli amici, viene in piccola parte lenito dalla consapevolezza che "hai dedicato l’ultimo istante della tua vita a ciò che più amavi", ossia le escursioni in montagna.

È così infatti che il giovane classe 1999 perdeva la vita il 19 luglio 2022: cadendo in un canalone (e precipitando per decine di metri) durante un trekking in solitaria, in val di Non. Nel pomeriggio dello stesso giorno avevano lanciato l'allarme i familiari, preoccupati per il mancato rientro del ragazzo, atteso a casa per pranzo e uscito con l'obiettivo di raggiungere la vetta del monte Peller.

Le ricerche per individuare Daniele non avevano poi tardato a scattare, coinvolgendo diverse squadre del soccorso alpino e dei vigili del fuoco per setacciare la zona assieme a un elicottero decollato per sorvolare l'area. Indagini che, poche ore più tardi, avrebbero tuttavia condotto al ritrovamento del corpo senza vita del ragazzo, individuato circa 150 metri più a valle del sentiero tra la cima del monte Peller e la via ferrata che sale dal rifugio a una quota di circa 2100 metri.

"Non eri un ragazzo che parlava molto - aggiungono oggi gli affetti del 23enne nella lettera scritta in occasione della raccolta fondi - ma da quello che dicevi traspariva una grande intelligenza e una sincera bontà d'animo. Accanto alla montagna, la tua altra grande passione era la scienza e la ricerca scientifica. Quest'ultima ti ha portato a conseguire con il massimo dei voti la laurea in Scienze e tecnologie biomolecolari all’Università di Trento e poi a proseguire il tuo percorso con la Laurea magistrale, specializzandoti in Neurobiologia".

Passioni, quelle di Daniele, che hanno condotto i suoi cari a lanciare un appello per raccogliere fondi (in 18 ore superati i 2.300 euro) che verranno devoluti al Cibio, per fare sì che la ricerca scientifica possa continuare a essere portata avanti "come avresti voluto tu. Con la cifra alla quale abbiamo pensato, potremmo finanziare in modo parziale o totale la ricerca di qualcuno che, come te, ha deciso di intraprendere questo cammino", concludono gli amici.

Per contribuire alla raccolta fondi dedicata a Daniele Martinelli basterà cliccare sul seguente link:

https://www.gofundme.com/f/per-ricordarti?utm_campaign=p_cp+share-sheet&utm_medium=copy_link_all&utm_source=customer