Altri treni messi fuori gioco dall'usura dei ''bordini'' sulla ferrovia della Valsugana, la Pat: ''La tratta verrà chiusa per un mese per risolvere il problema''

Da fine agosto il servizio è in gran parte svolto con bus sostitutivi a causa del ritiro dall’esercizio dei materiali rotabili. Da sabato 5 novembre al 4 dicembre chiusura completa della linea per risolvere definitivamente il problema: i treni saranno autosostituiti

TRENTO. Un'altra riprogrammazione per sulla linea ferroviaria Trento-Borgo Valsugana-Bassano, un cambio dovuto in particolare all'anomala usura dei bordini della tratta.

Da fine agosto il servizio è in gran parte svolto con bus sostitutivi a causa del ritiro dall’esercizio dei materiali rotabili, in quanto non venivano assicurati i requisiti di sicurezza rispetto alle misure dei bordini delle ruote dei treni. Si verifica, in pratica, da alcuni anni una maggiore usura delle ruote rispetto ai parametri sempre usati per la manutenzione, normalmente è necessario intervenire dopo i 65mila chilometri percorsi. Oggi l’usura non consente di superare i 10mila chilometri. E la riprofilatura delle rotaie con il treno 'grizzly' avrebbe dato i risultati sperati.

La Provincia di Trento e le imprese di trasporto, Trenitalia e Trentino trasporti, cercano di affrontare la problematica relativa all'anomala usura dei bordini delle ruote dei treni lungo la ferrovia della Valsugana (Qui articolo).

A causa di ulteriore indisponibilità del materiale, si è reso necessario autosostituire ulteriori treni (alcuni per le tratte da Bassano/Primolano a Borgo).

L'assessore alla mobilità della Provincia di Trento, Mattia Gottardi, che aveva chiesto a Rfi di intervenire possibilmente già nel corso di quest'anno con la sostituzione dei binari nel tratto che i tecnici della stessa società avevano individuato come origine dei problemi legati allo scartamento dei binari e che paiono causare l'eccessiva usura delle ruote, annuncia che per risolvere definitivamente il problema sarà attivata una chiusura completa della linea da sabato 5 novembre fino indicativamente al 4 dicembre tra Borgo e Bassano; i treni saranno comunque autosostituiti.

Seguirà un'ulteriore comunicazione per l'orario che sarà definito a partire dal 22 novembre e fino a fine lavorazioni in relazione agli interventi realizzati da Rfi. "Si invitano gli utenti - si legge nella nota della Provincia - a controllare la tipologia di corsa (rotaia o bus sostitutivo) tramite i tabelloni orari e prestando attenzione agli annunci sonori".