Giornata contro l'omotransfobia, la prima panchina "arcobaleno" inaugurata in piazza Fiera. Arcigay: "Simbolo delle rivendicazioni Lgbt"

TRENTO. E' stata inaugurata oggi (17 maggio) la prima panchina rainbow della città in piazza Fiera, in occasione della Giornata internazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia.

Nel pomeriggio le volontarie e i volontari di Arcigay del Trentino hanno infatti prima colorato la panchina con i colori arcobaleno, per poi inaugurarla ufficialmente alla fine dei lavori, alle 18.00.

La rainbow flag, la bandiera arcobaleno, nasce e diventa simbolo delle rivendicazioni Lgbti+ a San Francisco nel 1978, quasi dieci anni dopo i moti di Stonewall di New York (27-28 giugno 1969).

A crearla fu Gilbert Baker, attivista gay e artista. Baker la dipinse per il San Francisco Gay Freedom Pride del 25 giugno di quell’anno. A chiedergli di creare un simbolo da sventolare in parata per rappresentare le rivendicazioni del movimento fu Harvey Milk, storico militante e politico, prima persona apertamente gay nelle istituzioni americane.

Negli ultimi anni, molte città italiane hanno scelto di tingere una panchina con i colori della bandiera rainbow per ribadire l'impegno contro le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere. Un piccolo gesto che acquista però un grande valore simbolico nella misura in cui rappresenta l'adesione della comunità e dell'amministrazione ai principi di inclusione e di non discriminazione che la rainbow flag vuole simboleggiare.

La panchina in piazza Fiera è la prima in città e viene inaugurata in occasione della Giornata internazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, la ricorrenza riconosciuta dall'Unione europea e dalle Nazioni Unite che ricorda la storica decisione di rimuovere l'omosessualità dalla lista delle malattie mentali nella classificazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (17 maggio 1990).

La panchina rainbow è realizzata da Arcigay del Trentino, Agedo Trentino e Famiglie Arcobaleno Trentino - Alto Adige in collaborazione con il Comune di Trento, nell'ambito della campagna "Blocca l'odio, condividi il rispetto" e all'interno della rassegna "Liberi e libere di essere 2022". Il Comune di Trento aderisce a Re.a.dy, la rete nazionale delle pubbliche amministrazioni anti discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere.