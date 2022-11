Lo chef stellato Alfio Ghezzi lancia ''InAlto'' (FOTO), un ristorante d'alta quota a 2.500 metri nel cuore delle Dolomiti

Da dicembre ecco "InAlto Alfio Ghezzi Dolomites", lo chef: "Cucinare a 2.500 metri esige il senso del limite, indispensabile per offrire non solo una cucina rassicurante ma principalmente una cucina condivisa con il paesaggio e con le buone pratiche alimentari"

ROVERETO. Una nuova avventura per lo chef Alfio Ghezzi, il patron del ristorante Senso Mart, selezionato nella Guida Michelin con una stella, annuncia un nuovo progetto, un luogo in cui unire la passione per la cucina e quella per l'alta quota. Una proposta nel cuore delle Dolomiti.

"Faccio il cuoco da sempre, amo la montagna, amo volare e amo InAlto". Esordisce così lo chef Alfio Ghezzi nel lanciare il progetto "InAlto Alfio Ghezzi Dolomites", il ristorante pronto a scattare da sabato 3 dicembre. "Cucinare a 2.500 metri esige il senso del limite, indispensabile per offrire non solo una cucina rassicurante ma principalmente una cucina condivisa con il paesaggio e con le buone pratiche alimentari. Piatti pensati e cucinati con responsabilità rispettando le stagioni e la filiera corta, una cucina onesta e concreta. Tutto ciò si traduce nel mio lavoro con l’idea che la visione semplice del cibo, o meglio l’essenzialità, sia un tratto fondante di tutte le comunità che vivono le terre alte, ma sia anche e soprattutto una chiave per la riflessione e la comprensione del nostro essere cuochi consapevoli".

E' questa la filosofia che lo chef porta ad InAlto, il rifugio che sorge a 2.514 metri sul Col Margherita, nella Ski Area San Pellegrino. Situato alla partenza di una delle più adrenaliniche piste nere del Dolomiti Superski, La VolatA, InAlto offre una proposta attenta, strutturata per l’intera giornata, da mattina a sera, secondo le esigenze di tutti, per una colazione, per una pausa pranzo, un aperitivo o uno spuntino goloso in giornate sulla neve ma anche in piena estate.

La location, integrata alla stazione a monte della funivia Col Margherita che parte dal Passo San Pellegrino è avvolta da un anfiteatro naturale unico: dalla parete sud della Marmolada, al monte Pelmo, dalla maestosità del Civetta fino alle Pale di San Martino.

La proposta, spiega lo chef, verte su piatti genuini pensati e cucinati dal giovane resident chef Gianluca Pittigher con responsabilità che vanno oltre l'apparenza fine a se stessa o gli aspetti più scontati della tradizione per concentrarsi invece con uno sguardo fresco e curioso sul buono. "Osserviamo le stagioni con coscienza - evidenzia Ghezzi - ci impegnano a far viaggiare le materie prime il meno possibile".

Anche per le bevande Marco Donazzolo, restaurant manager, ha sviluppato lo stesso pensiero facendo tesoro della sinergia nata con lo chef creando così un’offerta coerente con la filosofia di cucina e con l’identità del rifugio. Ha scelto vini prevalentemente provenienti da viticoltori artigiani, birre locali, distillati della tradizione alpina, solo italiani, e nettari della linea Antologia Alfio Ghezzi.

InAlto sorge in uno scenario di straordinaria bellezza dove si respira un’aria pura come nell’Artico. In questo balcone naturale, a 2.514 metri di altitudine, si registrano valori di ozono di poco inferiori a quelli di Ny Ålesund (isole Svalbard, Norvegia), il paese abitato più a nord del mondo, misurati dagli strumenti della stazione Zeppelin. Sopra a Falcade e al Passo San Pellegrino, infatti, l’aria è pulita come a Ny Ålesund, dove si trova la base Dirigibile Italia del Cnr.

I dati emergono dall’osservatorio del Col Margherita, avamposto del Cnr per lo studio della composizione chimica degli aerosol atmosferici nelle Alpi orientali. Un’eccellenza scientifica che lavora in sinergia con l’università Ca’ Foscari di Venezia. E InAlto è il fulcro anche di una serie di percorsi di trekking e di altri dedicati agli appassionati delle due ruote come i San Pellegrino Bike Trail Karpos che comprendono tre single trail e due flow trail che si intersecano tra di loro a cavallo tra Veneto e Trentino, tra la Valle del Biois e la Val di Fassa. Percorsi che rendono la montagna più estrema a portata di bici con diversi gradi di difficoltà.

Da non perdere il Col Margherita Park, un parco tematico, studiato e realizzato in collaborazione con il Muse, che si articola in un facile percorso che racconta la storia e la formazione delle Dolomiti e il nuovissimo parco botanico.

Ecco le informazioni per raggiungere "InAlto Alfio Ghezzi Dolomites".

Orari: Lunedì – Domenica: 9.00 – 16.00

Come arrivare: la funivia Col Margherita permette di raggiungere facilmente il rifugio in pochi minuti. Partenza dal Passo San Pellegrino. Oppure a piedi percorrendo il sentiero 658 fino al bivio forcella di Pradazzo e poi prendere il sentiero fino al 695.

L’apertura di InAlto, estiva e invernale, coincide con quella degli impianti di risalita della Ski Area San Pellegrino.

Contatti: [email protected] | tel: +39 3440491503 | Indirizzo: Funivia Col Margherita Spa San Pellegrino, 32 - 38035 Moena.